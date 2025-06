Union Africaine : la présidente de Slovénie visite le siège pour renforcer les liens sur le multilatéralisme

Mme Nataša Pirc Musar, présidente de la République de Slovénie, a rendu une visite de courtoisie au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie.



Elle a été reçue par l'ambassadrice Selma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine (AUC). La vice-présidente a chaleureusement souhaité la bienvenue à la présidente Pirc Musar.



Leurs discussions ont porté sur le renforcement de la coopération Afrique-Europe, les réformes du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) et les priorités communes en matière de nouvelles technologies, d'Intelligence artificielle (IA) et de gouvernance de la sécurité.



Les points saillants de la réunion ont porté sur : la représentation africaine au Conseil de sécurité de l'ONU ; l’agenda 2063 et multilatéralisme ; le soutien de la Slovénie au rôle mondial de l'Afrique.



Alors que la Slovénie entame sa première présidence du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025, la présidente slovène a réitéré l'engagement de son pays à s'engager régulièrement avec les pays africains pour promouvoir la coopération et préserver le multilatéralisme.



La réunion a souligné le dévouement mutuel des deux parties à faire progresser la gouvernance mondiale, la sécurité et le développement durable grâce à une coopération renforcée.