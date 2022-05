Union africaine : l'OCI célèbre la Journée de l'Afrique

A l’occasion de cette célébration, l’Organisation de coopération islamique (OIC) entend réaffirmé son engagement continu à soutenir les pays du continent.



En effet, l'OCI participe avec ses Etats membres du Groupe Africain, l'Union Africaine et les pays du monde entier, à la commémoration de la Journée de l'Afrique qui coïncide avec le 25 mai de chaque année. C’est en souvenir du jour de la fondation de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) le 25 mai 1963, dont le nom a été changé en Union africaine (UA) en 2002.



L'OCI apprécie les réalisations sociales, culturelles et économiques du continent africain, qui est riche de la diversité de ses ressources naturelles, de son patrimoine et des valeurs nobles communes aux peuples du continent.



L'Organisation affirme son engagement indéfectible à mobiliser des efforts afin d'apporter un soutien de toutes sortes aux peuples du continent dans le but de contribuer au développement de la population des États membres de l'OCI de ce continent, en tant que contribution au développement de leurs structures et infrastructures et l'avancement des secteurs vitaux de ces pays, dans divers domaines, notamment l'éducation, l'agriculture, la science et la technologie, les médias, la culture et les affaires sociales.



Par ailleurs, l'OCI ne ménagera aucun effort, ensemble avec tous ses comités permanents et institutions subsidiaires, spécialisées et affiliées répartis sur le continent africain et sur d'autres continents du monde, dans la poursuite de la direction de ses divers projets de développement qu'elle propose pour servir les objectifs de développement dans le continent africain.



En plus de ces efforts, d’autres sont déployés par les institutions de l'OCI telles que la Banque islamique de développement (BID), le Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID), l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), le Centre de Recherches statistiques, économiques et sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC), le Fonds de Solidarité Islamique (FSI), qui sont tous cohérents avec le même but dans la consolidation des objectifs de la Charte de l'OCI et de tous ses instruments.