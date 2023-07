Union africaine : la tchadienne Marthe Dorkagoum réélue pour un 2e mandat au Conseil consultatif.

Cette nomination fait suite aux élections qui ont eu lieu, ce vendredi à Nairobi, lors de la 43ème session ordinaire du Conseil Exécutif de l'Union Africaine.



Le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption est un organe important qui vise à promouvoir la transparence et l'intégrité dans les affaires publiques en Afrique. Il joue un rôle clé dans la définition des politiques et des stratégies pour combattre la corruption dans la région.



Il est composé de 11 membres élus pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois, par le Conseil exécutif de l’Union Africaine à partir d’une liste d’experts réputés pour leur grande intégrité, leur impartialité et leur haute compétence dans les questions relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées (article 22 de la Convention de l’Union Africaine sur la prévention de la corruption).