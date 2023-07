Union africaine : un ultimatum de 15 jours lancé aux militaires nigériens

Le Conseil de paix et de sécurité a rappelé ses décisions et déclarations antérieures sur la situation au Niger, réaffirmant sa politique de tolérance zéro à l'égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Le coup d'État militaire survenu en République du Niger, qui a entraîné l'éviction du Président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, a été condamné avec la plus grande fermeté.



Le Conseil de paix et de sécurité exige des militaires le retour immédiat et sans condition dans leurs casernes, ainsi que le rétablissement de l'autorité constitutionnelle dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date d'adoption du communiqué, soit le 28 juillet 2023. De plus, il demande la libération immédiate et sans condition du Président Mohamed Bazoum et de tous les autres détenus, tout en insistant sur le respect de leurs droits de l'homme.



Les efforts de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sous le leadership de S.E. Bola Ahmed Tinubu, Président de la République fédérale du Nigeria, ont été salués. Le Conseil attend avec intérêt les conclusions du Sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu pour le 30 juillet 2023 à Abuja (Nigéria).



Le Conseil de paix et de sécurité a également réaffirmé la solidarité et le soutien ferme de l'Union africaine envers le peuple nigérien.



Le Conseil de paix et de sécurité a décidé de rester activement saisi de la question et de continuer à suivre de près la situation, en coordination avec la CEDEAO et les acteurs régionaux.



Cette réunion a été l'occasion pour les membres du Conseil de paix et de sécurité de réitérer leur engagement envers la démocratie, la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent africain.