اتحاد الصحفيين التشاديين يحي الأسبوع العالمي للتربية الاعلامية والمعلوماتية.

اصدر رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر بيانا صحفيا يخطر فيه الرأي العام الوطني وخصوصا مهني وسائل الاعلام والشباب والطلاب والتلاميذ والسلطات المكلفة بالتربية والإعلام بانطلاقة أنشطة الأسبوع العالمي للتربية الإعلامية والمعلوماتية يوم 24 أكتوبر 2020 وتستمر الى الأول من نوفمبر المقبل.

و يأتي هذا الأسبوع بمبادرة من منظمة اليونيسكو وشركاءها وقد وضعت الدورة التاسعة تحت شعار:" تدريب وتوعية الشباب بخطورة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي"،

واحتفاء بهذا الأسبوع لأول مرة في تشاد فإن اتحاد الصحفيين التشاديين سيركز نشاطه حول تدريب الشباب على خطورة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي، ويتمثل الهدف الأساسي الذي يسعى اليه الإتحاد في المساهمة عبر وسائل الاعلام المسؤولة في تحقيق الأهداف النبيلة لعمليتي التربية والاعلام على ضوء التطور المستمر لوسائل الاعلام والاتصال.

ويشمل برنامج الأسبوع العديد من الأنشطة منها بيان رسمي لوزير الإعلام الناطق باسم الحكومة، ثلاث ندوات عامة بالجامعات الكبرى بالعاصمة ( جامعة ايمي كوسي، جامعة الملك فيصل، جامعة طوكرا) حلقات نقاش، برامج إذاعية وتلفزيونية، والاحتفال الكبير يوم 31 أكتوبر 2020، وسيشارك رئيس الاتحاد بالتعاون مع مكتب اليونيسكو لدول وسط افريقيا في احياء ندوة تحت عنوان:" دور الإعلاميين في توعية الشباب حول الحصول على المعلومات والتربية الإعلامية والمعلوماتية في تشاد" يوم 28 أكتوبر عبر تقنية الفيديو.

ويختم البيان بدعوة الراي العام الوطني ومهني وسائل الاعلام للمشاركة بفاعلية في متلف التظاهرات حسب جدول الأنشطة المتوفر بدار الصحافة التشادية والذي سيتم الإعلان عنه تباعا.