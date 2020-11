Uptime Institute accorde la certification III au centre de données Raxio

Le Raxio Data Centre (www.Raxio.co.ug) est devenu le premier centre de données de niveau III en Ouganda depuis l’obtention, le 20 octobre 2020, de la certification délivrée par Uptime Institute. Les experts d’Uptime Institute aux États-Unis et au Royaume-Uni ont procédé à l’examen et à l’évaluation minutieuse du centre de données, afin de s'assurer de sa conformité aux rigoureuses exigences du troisième niveau de certification.

Cette certification fait du centre de données Raxio l’un des quinze (15) centres de données privés neutres vis-à-vis des opérateurs télécoms de niveau III en Afrique, et le second en Afrique orientale. Les équipes d’Uptime Institute ont évalué tous les aspects de la conception et de l’équipement du centre, notamment sa puissance, ses dispositifs de refroidissement, ainsi que ses systèmes de détection et de suppression des incendies.

La particularité d'un centre de données de niveau III est qu'il ne nécessite aucune période d’arrêt d’exploitation pour le remplacement et la maintenance de son équipement. Un circuit d'alimentation et de refroidissement redondant est ajouté aux composants critiques redondants de niveau II, afin que chaque élément nécessaire au bon fonctionnement de l'environnement de traitement informatique puisse être arrêté et soumis à des opérations de maintenance sans impact sur l’exploitation globale de l’installation et les services fournis aux clients.

Par ailleurs, la maintenabilité simultanée de tous les sous-systèmes critiques est un des éléments de conception les plus importants pour de nombreux clients à la recherche de solutions d’externalisation des besoins de leur centre de données, car elle garantit également une redondance complète en cas d'arrêts ou de pannes imprévus.

Réagissant à cette annonce, le Directeur Général du Raxio Data Centre, M. James Byaruhanga, décrit cet accomplissement comme un tournant pour l'Ouganda et, plus généralement, pour toute l'Afrique orientale : « La certification de niveau III d’Uptime Institute atteste de notre ambition à satisfaire les normes informatiques les plus strictes et confirme que notre centre de données répond bien aux dernières normes internationales dans ce domaine. Elle réaffirme également notre engagement à long terme pour la colocalisation de l’infrastructure de données de nos clients existants et futurs. »

Le centre de données Raxio héberge l’Internet eXchange Point ougandais, permettant l’interconnexion directe des réseaux et le libre échange de données en un point commun. Grâce à lui, Internet devient plus abordable, plus rapide et plus fiable pour ses utilisateurs.

La certification de niveau III d’Uptime Institute souligne la volonté claire du Raxio Data Centre à garantir une disponibilité maximale pour les clients nécessitant la colocalisation de leurs services de centre de données pour la reprise après sinistre et la connexion croisée dans le secteur en pleine expansion des TIC. Cette certification est d'une importance capitale pour nos clients les plus exigeants, dont les sociétés fournissent des services essentiels aux entreprises, dans le domaine financier par exemple. Elle manifeste également de la présence de toutes les conditions nécessaires, en Ouganda, pour permettre à nos clients internationaux d'y implanter des services de prochaine génération.

Les installations du Raxio Data Centre bénéficient également de fonctionnalités durables, développées sur la base des normes d’ingénierie et d’exploitation internationales, visant à rationaliser les coûts d’énergie dans le respect de l’environnement. Ces différents atouts font du centre de données Raxio une référence en matière de services de colocalisation de données premium. Il s'impose comme le choix évident d'un grand nombre d’organisations pour tout ce qui touche aux services de reprise après sinistre et de continuité d’exploitation, en vue de minimiser les risques commerciaux liés à leurs activités.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

James Byaruhanga

Directeur général

Raxio Data Centre

Tél : +256753212921 ou +25677321292

Email : james@raxio.co.ug

À propos de Raxio Data Centre :

Raxio Data Centre (www.Raxio.co.ug) en Ouganda fait partie de Raxio Group, un groupement d’entreprises concentrant ses activités sur l’investissement, la construction et l’exploitation de centres de données de niveau III dans toute l’Afrique. Le Raxio Group a entamé la construction de son deuxième site en Éthiopie et prévoit l’ajout de cinq nouveaux sites l'année prochaine. Par ses investissements et son approche concrète, Raxio cherche à combler le manque latent d’infrastructures de centre de données critiques dans la région. La société se veut un moteur de la transformation numérique en Afrique. En tant que pierre angulaire de la croissance de l’économie numérique, elle entend connecter le continent africain à l’économie des données mondiale.

Une fois terminé, le centre de données Raxio deviendra une pièce centrale de l’infrastructure de croissance et de numérisation de l’économie ougandaise. Il sera le premier centre de données neutre vis-à-vis des opérateurs et certifié de niveau III du pays. Il hébergera environ 400 racks et pourra fournir jusqu’à 1,5 MW de puissance, garantissant ainsi le fonctionnement optimal des équipements hébergés dans un environnement fiable, sûr et redondant.

