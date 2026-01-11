Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Urbanisme : N'Djamena poursuit son offensive contre l'occupation anarchique des voies


Alwihda Info | Par - 12 Janvier 2026


Sous l’impulsion des autorités municipales, la Direction de la Police Municipale et de la Protection Civile continue ses opérations de dégagement des épaves d’engins et des installations anarchiques occupant les voies publiques.


Urbanisme : N'Djamena poursuit son offensive contre l'occupation anarchique des voies


  Ces actions visent à :
  • Rétablir la fluidité de la circulation
  • Renforcer la sécurité
  • Lutter contre l’insalubrité
L’objectif final est de redonner aux usagers un espace public fonctionnel et sécurisé.



Collaboration avec la Population


Les opérations sont menées en présence des secrétaires de séances, et la municipalité invite la population à collaborer avec les services municipaux. Il est demandé aux citoyens de signaler toute occupation anarchique des voies publiques pour faciliter ces efforts.

Urbanisme : N'Djamena poursuit son offensive contre l'occupation anarchique des voies




Ces initiatives montrent l'engagement des autorités locales à améliorer les conditions de vie à Ndjamena en rétablissant l'ordre public et en garantissant un environnement sûr pour tous.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/01/2026

Tragédie à Sarh : Une adolescente enceinte met fin à ses jours suite à des pressions familiales

Tragédie à Sarh : Une adolescente enceinte met fin à ses jours suite à des pressions familiales

Moyen-Chari : Du savoir au faire, le projet RENFORT propulse les jeunes vers l'agrobusiness Moyen-Chari : Du savoir au faire, le projet RENFORT propulse les jeunes vers l'agrobusiness 11/01/2026

Populaires

États-Unis : Un chauffeur Tchadien grièvement blessé par balles, deux adolescents inculpés

11/01/2026

NIGER - Maradi : Quand le fusil cède la place à la craie à Maidabaro

11/01/2026

Tragédie à Sarh : Une adolescente enceinte met fin à ses jours suite à des pressions familiales

11/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/01/2026 - Barra Lutter

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location 10/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter