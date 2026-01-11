Urbanisme : N'Djamena poursuit son offensive contre l'occupation anarchique des voies

Ces actions visent à :
- Rétablir la fluidité de la circulation
- Renforcer la sécurité
- Lutter contre l’insalubrité
Collaboration avec la Population
Les opérations sont menées en présence des secrétaires de séances, et la municipalité invite la population à collaborer avec les services municipaux. Il est demandé aux citoyens de signaler toute occupation anarchique des voies publiques pour faciliter ces efforts.
Ces initiatives montrent l'engagement des autorités locales à améliorer les conditions de vie à Ndjamena en rétablissant l'ordre public et en garantissant un environnement sûr pour tous.