Urbanisme : N'Djamena poursuit son offensive contre l'occupation anarchique des voies

Rétablir la fluidité de la circulation

Renforcer la sécurité

Lutter contre l’insalubrité





Collaboration avec la Population

Ces actions visent à :L’objectif final est de redonner aux usagers un espace public fonctionnel et sécurisé.Les opérations sont menées en présence des secrétaires de séances, et la municipalité invite la population à collaborer avec les services municipaux. Il est demandé aux citoyens de signaler toute occupation anarchique des voies publiques pour faciliter ces efforts.