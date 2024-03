Urgence au Soudan : L'appel des États-Unis à l'action internationale pour mettre fin au conflit

Après avoir effectué une visite en Ouganda, au Kenya, en Éthiopie, à Djibouti et en Égypte, Perriello a exprimé sa conviction que les pays voisins du Soudan souhaitent tous une fin rapide du conflit et sont prêts à contribuer à un règlement pacifique.



Depuis le 15 avril dernier, le Soudan est le théâtre de combats intenses entre les forces spéciales et l'armée. Les parties impliquées dans le conflit ont engagé une guerre d'information, diffusant des déclarations contradictoires sur leurs avancées militaires et le contrôle des zones stratégiques. Cette situation a également entraîné des conséquences humanitaires désastreuses, avec un nombre croissant de personnes déplacées et une détérioration du système de santé du pays, susceptible de provoquer des flambées de maladies selon le Comité international de la Croix-Rouge et les Nations Unies.