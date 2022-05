TCHAD Urgence humanitaire : le Tchad reçoit une subvention de 2,5 millions $ d'ECW

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Mai 2022



Mise en œuvre par le HCR et des partenaires stratégiques locaux, la subvention de la première réponse d'urgence touchera 14 000 enfants et adolescents réfugiés et de la communauté d'accueil.

En réponse à l'augmentation de la violence intercommunautaire au Cameroun qui a déclenché une crise de réfugiés en expansion dans le Tchad voisin, l'organisation ECW a annoncé ce 12 mai un financement de 2,5 millions de dollars US pour une nouvelle réponse d'éducation en situation d'urgence qui touchera 14 547 enfants et adolescents réfugiés et de la communauté d'accueil dans la région frontalière du Tchad. Ce nouveau financement porte le total des investissements de l'ECW au Tchad à 36 millions de dollars US à ce jour.



La subvention de 12 mois sera mise en œuvre par le HCR avec des partenaires stratégiques locaux et soutiendra l'accès à l'éducation par l'inclusion des enfants réfugiés dans le système d'éducation nationale dans les provinces de N'Djamena et Chari Baguirmi. L'investissement touchera plus de 7 700 filles et 1 400 enfants handicapés, avec des interventions ciblées pour 2 200 élèves du pré-primaire, 9 400 du primaire et 2 800 du secondaire.



En août et décembre 2021, une vague de violence a éclaté dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. L'escalade du conflit est le résultat de tensions communautaires croissantes autour du bassin du lac Tchad, alors que la région est aux prises avec les immenses défis de la pauvreté endémique, de la faiblesse des services publics, de l'insécurité chronique causée par des conflits armés prolongés, et des menaces évolutives du changement climatique, de la dégradation de l'environnement et de la concurrence pour des ressources rares.



"La violence, la pauvreté, la crise climatique, le COVID-19 et d'autres situations d'urgence connexes font courir de graves risques à ces enfants et adolescents. Fuyant leurs foyers et souvent séparés de leurs familles, ces filles et ces garçons sont particulièrement vulnérables à l'exploitation et aux abus. Nous devons garantir leurs droits fondamentaux et leur offrir la sécurité, l'espoir et la possibilité de bénéficier d'une éducation de qualité", a déclaré Yasmine Sherif, directrice d'Education Cannot Wait.



La crise climatique est une réalité dans cette région du Sahel où les températures augmentent 1,5 fois plus vite que la moyenne mondiale et où l'ONU estime que 80% des terres agricoles sont dégradées. Au cours des 60 dernières années, la surface du lac Tchad, dont le fleuve Logone est l'un des principaux affluents, a diminué de 95 %.



"Avec plus de 60% d'enfants parmi les réfugiés nouvellement arrivés, une réponse éducative forte est fondamentale pour assurer la protection et le bien-être de la population. L'école apporte non seulement des connaissances académiques, mais aussi une sécurité physique, un soutien psychologique et une stabilité socio-émotionnelle aux enfants confrontés au déplacement, aux traumatismes et à l'incertitude. Cet investissement, qui met l'accent sur l'autonomisation des filles et l'éducation inclusive pour les enfants handicapés, changera la vie de ces enfants et des communautés hôtes qui les accueillent", a déclaré Papa Kysma Sylla, représentant du HCR au Tchad.



La récente flambée de violence a forcé des dizaines de milliers de réfugiés à fuir vers le Tchad voisin en août et décembre 2021, tandis qu'environ 40 000 personnes ont été déplacées au Cameroun. Le Tchad accueille plus d'un demi-million de " personnes relevant de la compétence du HCR " et 45 000 réfugiés du Cameroun - dont plus de 20 000 enfants - selon le HCR. Si le gouvernement tchadien s'est engagé à offrir aux enfants et adolescents réfugiés le droit d'accéder au système éducatif national, l'arrivée de nouveaux réfugiés pèse sur les ressources locales.



L'investissement d'ECW soutient la formation des enseignants, notamment sur des sujets spécifiques à la santé mentale et au soutien psychosocial, à la sensibilité au genre, à la violence sexiste et aux méthodologies d'enseignement inclusives. La subvention soutiendra également la construction de salles de classe, de bureaux administratifs et de latrines afin de garantir que les enfants, en particulier les filles, aient accès à des toilettes et à des puits d'eau potable à l'école. Conformément à l'approche communautaire, le financement renforcera les associations parents-enseignants, les associations de mères et les clubs de filles dans les écoles.





Dans la même rubrique : < > Tchad : des regroupements communautaires de réjouissances font réagir les autorités du Salamat Présidence de la BDEAC : le Tchad exige le respect des textes et revendique son tour N'Djamena : le ministre de l'Énergie sur les lieux de l'incendie à la centrale électrique Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)