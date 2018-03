Utilisation illégale, injustifiée et disproportionnée de la force contre des manifestants congolais en RDC – Rapport de l’ONU

Le droit à la liberté de réunion pacifique a été sévèrement restreint et souvent violemment réprimé en République démocratique du Congo (RDC) en 2017 et cette tendance continue encore cette année, selon un rapport de l’ONU publié lundi. Le rapport* documente les meurtres et d’autres violations graves des droits de l’homme dus à un recours […]

