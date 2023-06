Vaccination contre la polio au Tchad : 95% de l'objectif atteint (ministère de la santé)

Cette campagne, menée de manière synchronisée avec les pays voisins tels que le Cameroun, la RCA et le Niger, a été réalisée dans un contexte marqué par l'afflux massif de réfugiés à l'est du pays et de déplacés dans la zone méridionale.



L'objectif de cette réunion était de présenter les résultats de la campagne précédente aux partenaires, aux autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que de faire le point sur la prochaine campagne prévue du 16 au 18 juin de cette année.



Pendant les trois jours de vaccination suivis de deux jours de ratissage, 516 410 enfants supplémentaires ont été vaccinés par rapport à la cible attendue. Plus de 95% des parents d'enfants ont été sensibilisés avant la campagne. Le nombre de refus a également diminué par rapport à ceux enregistrés en 2022, passant de 619 à 515 en 2023.



Mahamat Hamid Ahmat, secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Prévention, a souligné l'importance de gérer les crises liées aux refus de vaccination et de sensibiliser les parents à faire vacciner leurs enfants de zéro à 23 mois afin d'atteindre l'objectif fixé par le gouvernement d'éliminer totalement la polio au Tchad.



Au cours de ce premier passage, plusieurs engagements ont été pris pour améliorer la prochaine phase, notamment la diffusion d'un message d'information et d'éducation en faveur de la vaccination contre la polio, le soutien aux structures sanitaires dans l'organisation de la campagne, la mobilisation des populations dans les zones difficiles d'accès, les zones frontalières, les camps de réfugiés et de déplacés, ainsi que la mobilisation de ressources locales et supplémentaires pour soutenir la mise en œuvre de la vaccination contre la polio.