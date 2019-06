Vers l’extension de la couverture maladie à tous les Togolais

Lomé - Le gouvernement s'est réuni en conseil des ministres le mardi 25 juin 2019 à Lomé sous la présidence du Chef de l’Etat, SEM Faure Gnassingbé.



Au cours des travaux, le Ministre de la Santé et de l’hygiène publique, Prof Mustapha Mijiawa a présenté une communication relative à la problématique de la couverture maladie universelle dans le pays.



D’après le ministre de la santé, le faible taux de couverture et l’efficacité limitée du système de couverture sociale en santé au Togo, s’expliquent principalement par sa fragmentation et les limites de la loi mettant en place le régime d’assurance maladie obligatoire.



De ce fait, la révision de la loi sur l’assurance maladie permettra d’assurer une meilleure coordination entre l’ensemble des mécanismes existants et d’étendre la couverture à toute la population.



Le Ministre souligne que le système sera mis en place progressivement en tenant compte des paramètres techniques déterminant son efficacité et sa viabilité financière. Il comportera un régime d’assurance maladie obligatoire de base et un régime d’assistance médicale.



Pour le gouvernement, la mise en place de la couverture maladie universelle s’inscrit dans l’axe 3 du PND qui porte sur la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d’inclusion. Cet axe préconise l’extension de la couverture maladie à tous les ménages du Togo.



Rappelons que pour l’heure, le régime d’assurance maladie au Togo, couvre les agents de la fonction publique, les élèves du cours primaire des établissements publics et depuis avril dernier, les artisans en bénéficient également.