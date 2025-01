Vers une force conjointe Tchad-RCA : Les experts finalisent la stratégie de sécurisation transfrontalière

Ce 25 janvier 2025, la première réunion de rédaction finale du document opérationnel de la Force Conjointe Tchad-Centrafrique s'est achevée à N'Djamena. Cet événement marquant a réuni des personnalités de premier plan, dont les ministres de la Défense des deux pays : le général Issaka Malloua Djamous pour le Tchad et M. Rameaux-Claude Bireau pour la République Centrafricaine, ainsi que les chefs d'état-major et des experts militaires des deux nations.



Dans son allocution, le général Issaka Malloua Djamous a souligné l'importance de cette collaboration bilatérale pour faire face aux défis sécuritaires transfrontaliers. Il a rappelé que la création de cette force mixte est une réponse concrète aux menaces communes, notamment l'insécurité, le trafic illicite et les mouvements de groupes armés. « Cette initiative témoigne de notre engagement commun à protéger nos populations et à renforcer la stabilité dans la région », a-t-il déclaré.



Pendant deux jours, les experts tchadiens et centrafricains ont travaillé à l'élaboration d'une nouvelle stratégie visant à mettre en place une force mixte chargée de sécuriser la frontière commune. Les discussions ont porté sur les aspects opérationnels, logistiques et juridiques de cette collaboration, avec pour objectif de créer un cadre efficace et durable pour la gestion des défis sécuritaires.



M. Rameaux-Claude Bireau a, quant à lui, salué cette initiative comme une avancée majeure dans les relations entre les deux pays. « La sécurisation de notre frontière commune est une priorité absolue. Cette force conjointe est un symbole fort de notre volonté de travailler ensemble pour la paix et la stabilité », a-t-il affirmé. Il a également exprimé sa gratitude envers les experts et les autorités tchadiennes pour leur engagement dans ce processus.