Vers une meilleure réglementation des plaques d’immatriculation au Tchad : les initiatives de la ministre des Transports

Selon la ministre, l'objectif de cette réunion est d'améliorer la sécurité routière. Elle a indiqué que le gouvernement tchadien, à travers son ministère, a pris l'initiative de rencontrer les différents partenaires privés du secteur des transports pour discuter des problèmes qui entravent le bon fonctionnement des nouveaux systèmes.



En analysant ensemble les dysfonctionnements, ils pourront proposer des solutions pour améliorer le trafic routier, notamment à N'Djamena et dans l'ensemble du pays. La ministre a également indiqué que la Direction de la Sûreté des Transports de Surface effectue des travaux préliminaires pour l'immatriculation des plaques d'immatriculation.



Elle a assuré les constructeurs que s'ils rencontrent des difficultés, ils trouveront des solutions. La ministre a également souligné le problème des plaques d'immatriculation falsifiées ou manquantes, qui contribue à l'insécurité sur les routes.



Pour résoudre ce problème, les parties prenantes se réuniront pour rédiger des rapports et prendre les mesures nécessaires conformément au décret 414 et au nouveau code de la route du Tchad. Fatime Goukouni Weddeye a assuré qu'ils travailleront à trouver des solutions pour améliorer la sécurité routière à travers le pays.