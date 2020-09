Vertiv dévoile une solution de monitoring dotée de fonctionnalités performantes pour les datacenters Edge de petite et moyenne taille

Vertiv (https://www.Vertiv.com/fr-emea/) (NYSE : VRT), le fournisseur mondial d'infrastructures numériques critiques et de solutions de continuité, annone ce jour le lancement de Vertiv™ Environet™ Alert (https://bit.ly/3kv43lE), une nouvelle offre logicielle qui apporte aux petits data centers et aux installations Edge des capacités de monitoring et de gestion des infrastructures à l'échelle de l'entreprise. Vertiv Environet Alert est un logiciel à la fois peu coûteux et facile à utiliser, qui élimine les deux obstacles les plus courants au déploiement d'outils de surveillance et de gestion dans ce type d'environnement. Il est disponible dans le monde entier.

Vertiv Environet Alert effectue une surveillance en temps réel des systèmes d'infrastructures critiques, indépendamment du fournisseur, et alerte immédiatement le personnel concerné lorsque ces systèmes sont en danger. Le logiciel agit comme un tableau de bord unique, avec une nouvelle interface utilisateur moderne et intuitive qui offre une visibilité et des données aux utilisateurs. Les utilisateurs peuvent personnaliser les données qui sont surveillées et signalées afin de se concentrer sur ce dont ils ont besoin pour protéger et optimiser leur activité de la manière la plus efficace possible.

« La supervision des datacenters sur mesure est cruciale pour assurer la visibilité des opérations et pour réduire les risques et les coûts, mais peu de solutions ont pu s'adapter de façon économique aux besoins des petites opérations », a déclaré Mike O'Keeffe, vice-président chargé des services et des solutions logicielles chez Vertiv EMEA. « Vertiv Environet Alert fournit aux petites et moyennes entreprises des systèmes de monitoring indispensables pour rester connectées à leurs infrastructures critiques et assurer la continuité de leurs activités ».

Vertiv Environet Alert offre des capacités supérieures de surveillance, d'alerte, d'analyse des tendances et d'organisation des données pour les entreprises dans des secteurs tels que la santé, les services financiers, l'administration, l'éducation et d'autres secteurs qui dépendent de data centers plus petits et d'installations Edge. Il est compatible avec les appareils SNMP et s'intègre, via une API fournie, avec d'autres outils de gestion de réseau, des logiciels de gestion de l'infrastructure des datacenters (DCIM) et des systèmes de gestion de bâtiments pour permettre une vue complète des opérations du réseau et rationaliser la gestion de ces systèmes.

Pour plus d'informations sur Vertiv™ Environet™ Alert et le portefeuille complet de solutions de monitoring et de gestion des infrastructures Vertiv, rendez-vous sur https://www.Vertiv.com/fr-emea/.

Source : https://vertiv.africa-newsroom.com/press/vertiv-in...