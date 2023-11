Violences à Gaza : le Tchad condamne et rappelle son chargé d'affaires en Israël pour consultations

Le Tchad rappelle le Chargé d'Affaires en Israël pour consultations, annonce ce 4 novembre 2023, le ministère des Affaires étrangères.



« Le Tchad suit avec la plus grande attention et inquiétude, la situation au Moyen Orient, notamment les vagues de violences meurtrières sans précédent dans la bande de Gaza. Face à cette tragédie, le Tchad condamne la perte des vies humaines de nombreux civils innocents et appelle à un cessez-le-feu conduisant à une solution durable de la question palestinienne », indique le ministère à travers un communiqué.