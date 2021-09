Violences au Ouaddaï : "nous ne tolérerons aucun groupe qui déstabilise" (ministre Sécurité)

"Nous ne tolérerons aucun groupe qui déstabilise (...) ​C'est inacceptable. Des populations qui vivaient ensemble et aujourd'hui qui se battent de manière sauvage. Le président de la République nous a envoyé pour rétablir l'ordre, la sécurité, la stabilité et la paix au sein de la population. Ce qui est déjà fait", a déclaré le général Souleyman Abakar Adam.



Ces derniers jours, les forces de défense et de sécurité ont procédé au désarmement dans la zone des violences. "Presque la totalité des armes ayant servi au massacre de ces 27 personnes ont été récupérées. Une partie est en cours de récupération", selon le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration.



"​Tous ceux qui ont participé aux opérations civiles viennent d'être transférés par deux hélicoptères à Koro Toro. Nous avons pris des mesures sur le terrain pour désarmer toute la zone et récupérer toutes les armes détenues par les populations civiles", a-t-il ajouté.



Les affrontements ont eu lieu à Tiyo, un village situé à une trentaine de kilomètres d'Abéché. Ils ont fait 27 morts et quatre blessés.