Violences au sud du Tchad : Les ressortissants de Kouh-Ouest appellent à l'action immédiate de l'État

Ils ont exprimé leur inquiétude face à une série de massacres perpétrés par des groupes armés, mettant en danger la paix et la justice. Les participants ont également souligné les conséquences potentielles de cette violence sur la cohésion sociale et ont appelé à des mesures immédiates pour éviter une guerre civile.



Les résidents du département de Kouh-Ouest ont vivement condamné les massacres de populations dans le sud du Tchad, qui ont commencé récemment et ont utilisé des méthodes particulièrement cruelles. Ils ont informé les médias que leur département avait été témoin d'attaques perpétrées par des groupes armés entre le 20 et le 27 mai 2023. Ces attaques ont entraîné la mort de sept personnes, blessant une vingtaine d'autres, ainsi que l'arrestation de deux individus.



Les participants à la conférence de presse ont exprimé leur profonde inquiétude quant à la poursuite de cette opération dans le sud du Tchad. Ils ont averti que si des mesures urgentes n'étaient pas prises pour y mettre fin, cela risquerait de compromettre la cohésion sociale et le vivre-ensemble prônés par le gouvernement. Une telle situation pourrait déclencher une guerre civile aux conséquences désastreuses pour le pays dans son ensemble.



Les ressortissants du département de Kouh-Ouest ont également attiré l'attention du président de la transition et de son gouvernement sur les dangers que le conflit fait peser sur l'agriculture au Tchad. Ils ont souligné que la zone méridionale est une région agricole par excellence, contribuant grandement à l'économie nationale. Les conférenciers ont rappelé que de nombreuses grandes puissances mondiales ont prospéré grâce à leur secteur agricole, soulignant ainsi l'importance de préserver cette ressource vitale pour le développement du pays.



Les résidents du département de Kouh-Ouest ont formulé des propositions pour mettre fin au conflit et prévenir une escalade de la violence. Ils ont appelé le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour protéger les populations civiles et rétablir la paix dans la région méridionale du pays.