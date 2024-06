Violences basées sur le genre : une Initiative du HCACT pour protéger les femmes au Tchad

Selon le Coordonnateur National de l'Association des Chefs Coutumiers et Traditionnels du Tchad et Point Focal de la Chefferie auprès des Organismes des Nations Unies et autres partenaires, par ailleurs le Sultan de Sarh, Mahamat Moussa Bézo, cette première phase, considérée comme pilote, concerne dix (10) cantons : Moito et Bani Wayil (Hadjer-Lamis), Kouka Koundjourou et Mesmedjé (Batha), Bedaya et Béboro (Mandoul), Nguelea I et Isseirom (Lac), Tikem et Toura (Mayo-Kebi Est).



Dans ces cantons retenus pour la phase pilote, la prévention des VBG sera accentuée et tous les cas identifiés feront l'objet d'une déclaration auprès des services compétents de l'État (services de santé, services judiciaires, forces de l'ordre), pour une meilleure prise en charge des victimes et l'application stricte des sanctions prévues par la loi à l'encontre des auteurs.



Dans la même dynamique, le 8 juin prochain, le canton Moito accueillera la campagne de sensibilisation des masses organisée par le HCACT avec l'appui de ses partenaires. Ladite campagne sera accompagnée de séances de renforcement des capacités des acteurs venus des 10 cantons pilotes.



Le HCACT appelle à une franche et étroite collaboration des services déconcentrés de l'État pour une meilleure protection des femmes contre toute forme de violence au Tchad.