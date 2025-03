Violences faites aux femmes : un film inspiré du quotidien des Tchadiens projeté le 30 mars

L’objectif principal de cette communication était d’annoncer la projection de son film documentaire intitulé Les Violences Domestiques, prévue le 30 mars prochain au restaurant-bar Pili-Pili, à partir de 17 h, heure de N’Djamena.



Nguetigal Baba-Simon a expliqué que ce film documentaire s’inspire du quotidien des Tchadiens et a été motivé par les expériences de sa grand-mère, victime de violences basées sur le genre dans son foyer. Pour le réalisateur, « la seule manière de lutter contre cela, c’est de traduire les réalités en film ».



« Ce film sera un grand miroir pour les hommes et les femmes qui se lancent dans cette pratique », a-t-il ajouté. En conclusion, le réalisateur espère qu’après la sortie de ce film, de nombreux changements et une évolution des mentalités auront lieu.