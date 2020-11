Virtual agrofood & plastprintpack Africa du 23 au 26 novembre 2020 : Tout est prêt pour le plus important événement virtuel de l'industrie à ce jour

Les chiffres de Virtual agrofood & plastprintpack Africa 2020 (www.Virtual-Africa.net) parlent d'eux-mêmes et le spécialiste allemand des salons professionnels fairtrade et ses nombreux partenaires africains ont toutes les raisons d'être fiers de cet énorme succès.

"Avec 1 000+ participants inscrits de 73 pays (https://bit.ly/2IF9ZLy), 75 intervenants (https://bit.ly/32R24BP), 45 tables rondes, des présentations et des démonstrations de produits (https://bit.ly/3py0cYm) et des exposants de 15 pays (https://bit.ly/3fbEJje), Virtual agrofood & plastprintpack Africa est un événement véritablement mondial, le plus important événement industriel virtuel avec un accent clair sur l'Afrique à ce jour", déclare Paul Maerz, directeur général de fairtrade (ww.fairtrade-messe.de).

"Ce succès repose sur nos 30 ans d'expérience en tant qu'organisateur de salons agrofood & plastprintpack. Nous sommes ravis de proposer une plateforme industrielle numérique qui aide les hommes d'affaires d'Afrique et du monde entier à se mettre en réseau gratuitement en ces temps sans précédent".

Virtual for all Africa est l'événement où les exposants, les participants et les conférenciers peuvent se connecter, apprendre et discuter affaires. L'événement virtuel se déroulera du 23 au 26 novembre 2020 et devrait faciliter les précieux contacts commerciaux entre plus d'un millier d'experts des principaux fabricants mondiaux et les principaux acheteurs et vendeurs de l'industrie agrofood & plastprintpack en Afrique.

Pendant quatre jours, l'Afrique et la production agricole, la technologie des aliments et des boissons, les ingrédients, les aliments et les boissons, ainsi que les matériaux et la technologie dans les domaines des plastiques, de l'impression et de l'emballage seront au centre de l'intérêt.

La participation est gratuite et offre une visibilité personnalisée

Les participants s'inscrivent gratuitement sur la plate-forme de l'événement. Une fois qu'ils ont créé leur profil avec une photo, le nom de leur entreprise, les médias sociaux et leurs centres d'intérêt, les participants bénéficient d'une visibilité personnalisée et peuvent être réunis avec les partenaires commerciaux qui les intéressent. La génération de prospects numériques et le jumelage à son meilleur.

Autre avantage : les participants apparaissent dans les résultats du filtre. Par exemple, si un fabricant de produits alimentaires recherche sur le portail de l'événement des fournisseurs de machines d'emballage, sa recherche affichera non seulement les exposants mais aussi les participants qui proposent de telles machines. Et, bien sûr, les participants peuvent également rechercher eux-mêmes des partenaires commerciaux appropriés en utilisant la fonction de filtrage "activité principale de l'entreprise". De cette manière, chaque participant, exposant et conférencier peut créer des demandes de contact entre eux et passer des appels B2B illimités et gratuits par vidéoconférence aux heures convenues.

Et surtout, tous les contacts sont enregistrés afin que chaque participant puisse recevoir en temps réel les rapports de ses chefs de file, y compris les rapports de réunion. Les données des nouveaux partenaires commerciaux peuvent ensuite être exportées. Y compris les notes et les évaluations des réunions.

Un contenu pertinent et des intervenants inspirants lors de 45 sessions, présentations et démonstrations de produits

En plus des rencontres B2B, Virtual agrofood & plastprintpack Africa 2020 propose un programme de conférence à grande échelle (https://bit.ly/3py0cYm) qui se déroulera sur l'ensemble des quatre jours. Au cours de 45 tables rondes, présentations et démonstrations de produits, 75 intervenants inspirants aborderont des sujets pertinents.

Le programme comprend, par exemple, des rencontres avec des experts de l'industrie, des rapports de correspondants sur certains pays africains ou une discussion sur la durabilité. Une table ronde sera organisée sur la pertinence de l'accord de libre-échange africain. Parmi les autres sujets importants, citons le financement de projets et les perspectives locales du Nigeria et de l'Éthiopie.

Un marché énorme : faits et chiffres sur les importations africaines de produits agrofood & plastprintpack

agro : Afin de diversifier l'économie de l'Afrique et de revitaliser ses zones rurales, la Banque africaine de développement (BAD) a alloué 24 milliards de dollars à l'industrialisation agricole. Selon la Fédération allemande des ingénieries VDMA, les importations de machines agricoles en Afrique s'élèvent à bien plus d'un milliard et demi d'euros par an.

food + bev tec : les importations africaines de technologies de transformation et de conditionnement des aliments se sont élevées à 2,977 milliards d'euros en 2018, contre 2,801 milliards d'euros en 2017 (+6,3 %). Cela place l'Afrique au même niveau que l'Asie du Sud-Est, avec 2,893 milliards d'euros, et loin devant l'Amérique du Sud avec 1,843 milliard d'euros, l'Amérique centrale avec 1,775 milliard d'euros et le Moyen-Orient avec 1,678 milliard d'euros. (VDMA)

food ingredients : avec 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique est depuis longtemps l'un des plus grands marchés alimentaires du monde. Les dépenses dans le secteur F&B augmentent régulièrement, et la production F&B est de loin le plus grand segment de l'industrie de transformation africaine.

food + hospitality : selon la Banque africaine de développement, les importations de denrées alimentaires de l'Afrique passeront de 35 milliards de dollars US actuellement à 110 milliards de dollars US en 2025.

plast : l'Afrique est un grand importateur de plastiques sous forme primaire. Selon l'EUROMAP, entre 2011 et 2017, les importations de matières premières plastiques augmenteront de 5,9 % par an, passant de 4 220 à 5 939 kt, soit une hausse de 41 %. Selon le VDMA, les importations africaines de technologies plastiques se sont élevées à 997 millions d'euros en 2018, ce qui place l'Afrique loin devant l'Amérique du Sud avec 722 millions d'euros et le Moyen-Orient avec 671 millions d'euros.

l'impression : les importations africaines de technologies d'impression et de traitement du papier se sont élevées à 733 millions d'euros en 2018. Cela place le continent loin devant l'Amérique du Sud avec 680 millions d'euros, l'Amérique centrale avec 669 millions d'euros et le Moyen-Orient avec 634 millions d'euros. (VDMA)

pack : Selon la VDMA, les importations africaines de technologies d'emballage se sont élevées à 1,367 milliard d'euros en 2018, ce qui place l'Afrique au même niveau que l'Asie du Sud-Est (1,303 milliard d'euros), mais loin devant l'Amérique du Sud avec 952 millions d'euros, l'Amérique centrale avec 860 millions d'euros et le Moyen-Orient avec 851 millions d'euros.

Pour plus d'informations : www.Virtual-Africa.net

Contact pour la presse et les medias :

fairtrade Messe GmbH & Co. KG

M.r Luca Leiser

Public Relations

Kurfürsten-Anlage 36

D-69115 Heidelberg

Tel +49 / 62 21 / 45 65 22

l.maerz@fairtrade-messe.de

www.fairtrade-messe.de

Contact pour les exposants :

fairtrade Messe GmbH & Co. KG

Mme Freyja Detjen

Project Management

Kurfürsten-Anlage 36

D-69115 Heidelberg

Tel +49 / 62 21 / 45 65 19

f.detjen@fairtrade-messe.de

www.fairtrade-messe.de

À propos fairtrade – Pour des contacts à valeur ajoutée :

fairtrade (www.fairtrade-messe.de) est l'organisateur allemand des principaux salons agrofood & plastprintpack en Algérie, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Ghana, en Iran, en Irak, au Kenya et au Nigeria.

Fondé par Martin Maerz en 1991, fairtrade se classe parmi les principaux organisateurs de salons professionnels internationaux sur les marchés émergents, notamment en Afrique du Nord et subsaharienne et au Moyen-Orient. Dirigé par son actionnaire et son fils Paul Maerz et attaché aux valeurs d'une entreprise familiale et à l'esprit d'équipe, fairtrade entretient un puissant réseau de partenariats à travers le monde.

fairtrade vise un niveau élevé de satisfaction des clients. Au moyen de produits innovants et d'un excellent service, fairtrade organise des plates-formes professionnelles pour des contacts à valeur ajoutée. fairtrade est membre de l'UFI - The Global Association of the Exhibition Industry. Sa gestion est certifiée ISO 9001:2015.