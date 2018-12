Visite d’une délégation d’entreprises françaises des industries parapétrolières et p aragazières du 10 au 13 décembre 2018

Evolen, le groupement des entreprises et des professionnels français des hydrocarbures et des énergies connexes, organise, du 10 au 13 décembre, en partenariat avec Business France, la venue en Algérie de dirigeants de 23 sociétés françaises des industries parapétrolières et paragazières. Durant son séjour, cette délégation rencontrera les principaux acteurs du secteur des hydrocarbures… Read […]

Evolen, le groupement des entreprises et des professionnels français des hydrocarbures et de...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...