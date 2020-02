Visite de Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

Le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian est arrivé jeudi 20 février, à Tananarive.

Il a été accueilli par son homologue, Docteur Liva Djacoba Tehindrazanarivelo et l’Ambassadeur de France à Madagascar, Christophe Bouchard.

Le Ministre s’est entretenu avec le Président Andry Rajoelina sur la coopération bilatérale au Palais de Iavoloha.

Deux accords dans le domaine de l’éducation, l’un des secteurs clés de nos actions de coopération, ont été signés par Christophe Bouchard, Ambassadeur de France, Hajo Andrianainarivelo, Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, et Andriamanana Rijasoa, Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique et Professionnel.

Le Ministre s’est ensuite rendu à l’Ambassade de France pour l’inauguration du bureau de la coopération décentralisée de Mayotte, en présence de l’Ambassadeur de France, Christophe Bouchard, et du Vice-Président du Conseil Départemental de Mayotte, Monsieur Mohamed Sidi.

Le Ministre a ensuite rencontré la communauté française lors d’une réception à la Résidence de France.

Vendredi 21 février 2020, Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangère, a rencontré le nouveau maire de la capitale, Naina Andriantsitohaina. Ce dernier l’a accompagné tout au long de ses visites.

Hamida Rezeg, Vice-Présidente de la Région Île de France et Lalatiana Rakotondrazafy, Ministre de la communication et de la culture étaient présentes aux côtés du Ministre pour lui présenter le projet d’inscription de la Haute Ville au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. La Région Île de France vient en appui aux autorités malgaches qui devraient présenter ce dossier en janvier 2021.

Il s’est ensuite rendu à l’Institut Pasteur où le Professeur André Spiegel, Directeur de l’Institut, lui a présenté les différentes missions en présence du Secrétaire Général du Ministère de la Santé malgache.

Enfin, guidé par Jérôme Bertrand-Hardy, Directeur de l’Agence Française de Développement à Madagascar et de Hajo Andrianainarivelo, Ministre de l’Aménagement du territoire et des travaux publics, le Ministre Jean-Yves Le Drian a visité le projet d’assainissement urbain Lalankely.

