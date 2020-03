Visite du CIRAD pour une collaboration scientifique avec l’Université du Ghana

Une délégation du CIRAD est venue au Ghana afin d’envisager le renouvellement du partenariat entre le CIRAD et l’université du Ghana et l’implantation de l’un de ses chercheurs, Dr Soullier, à l’Institut des recherches statistiques, sociales et économiques (ISSER) à partir de septembre 2020. Frédéric Lançon, directeur de l’unité de recherche Acteurs, Ressources et Territoires… […]

Une délégation du CIRAD est venue au Ghana afin d’envisager le renouvellement du partenariat entre le CIRAD ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...