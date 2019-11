Visite en Algérie de Marielle de Sarnez, présidente de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale

La présidente de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, Marielle de Sarnez, s’est rendue en Algérie les 13 et 14 novembre.

Le 13 novembre, Mme de Sarnez s’est rendue à l’Assemblée populaire nationale (APN) et s’est entretenue avec son président, M. Slimane Chenine. Elle a également rencontré M. Abdelhamid Si Afif, président de la commission des Affaires étrangères, et Mme Amel Deroua, présidente du groupe d’amitié Algérie-France.

Mme de Sarnez a également été reçue par M. Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères, le 14 novembre.

Ces entretiens ont été l’occasion de riches échanges sur plusieurs enjeux de politique régionale et internationale sur lesquels la France et l’Algérie entretiennent un dialogue étroit. La Présidente de Sarnez a réaffirmé la volonté française d’approfondir la coopération parlementaire entre la France et l’Algérie, comme elle a souligné la solidité des liens d’amitié entre nos deux pays et notre souci commun de poursuivre le développement de notre coopération dans de multiples domaines.

