Vœux à la Nation : Denis Sassou-N’Guesso salue la patience et la détermination du peuple congolais

Le Chef de l’Etat congolais a évoqué les calamités naturelles sans précédent, consécutives au dérèglement climatique. Il s’est insurgé contre l’indifférence de la communauté internationale qui reste indifférente aux conséquences des changements climatiques. Sur ce front, a-t-il observé, « les lignes semblent demeurer stationnaires ». En dépit du rôle que joue le bassin du Congo dans l’absorbation d’une bonne partie du carbone émis par les pays pollueurs, « nos pays sont aujourd’hui victimes de toutes les calamités naturelles : inondations, glissements de terrain, coulées de boue, érosion et ensablement », a relevé Denis Sassou-N’Guesso.



Le président congolais a ainsi appelé son peuple à rester vigilant et préparer, autant que possible, la parade à travers la reconquête de son espace territorial par le reboisement accéléré et la protection plus efficace de son couvert végétal, mais aussi une gestion mieux structurée des espaces urbains, un aménagement conséquent des grandes agglomérations.



La crise est encore là !



Le président Sassou N'Guesso a également parlé de la crise économique que traverse son pays. Elle sera toujours là en 2020, a-t-il affirmé, même si, a-t-il précisé, son étau va de plus en plus se desserrer, avec le rétablissement progressif des équilibres macro-économiques. Le pays est sorti de la récession depuis 2018, a affirmé Denis Sassou-N’Guesso qui a souligné que ces progrès incontestables et prometteurs sont le fruit de la patiente et de sa détermination, sans faille, du peuple congolais.



Mais le chef de l’Etat congolais a attiré l’attention de ses compatriotes qui ne doivent pas « céder ni au triomphalisme, ni à la facilité », parce qu’il faut « persévérer dans le travail acharné, la rigueur, la discipline et dans la paix, toute réussite étant toujours au bout de l’effort ».



60 ans d’indépendance dans la dignité



Le chef de l’Etat congolais a invité ses compatriotes à être fiers de leur nation, surtout en cette année 2020 marquée par la célébration des 60 ans de l’indépendance du Congo. Le président Denis Sassou-N’Guesso a martelé que, malgré le contexte difficile, les Congolais doivent honorer, dans la dignité et avec foi en un avenir radieux, les 60 ans de l’accession du pays à la souveraineté et à la liberté. « Pour ces 60 ans chargés d’histoire, notre pays s’honore des combats héroïques menés et des avancées gravées dans le marbre de la grande maturité, de la notoriété », a poursuivi le chef de l’Etat.



Chaque citoyen, a-t-il renchéri doit se sentir fier d’être congolais et se mobiliser en permanence au bénéfice de la cohésion nationale, de la paix et de la prospérité, pour un mieux vivre ensemble, a-t-il déclaré, avant de présenter ses vœux de santé et de bonheur à ses compatriotes.