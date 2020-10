ACTUALITES Webb Fontaine reçoit un « Certificat de Reconnaissance » de la Commission des Douanes Ethiopiennes pour le lancement réussi du Système Electronique de Gestion Douanière

- 1 Octobre 2020





Webb Fontaine (https://WebbFontaine.com/) a été reconnu officiellement pour son soutien à la Commission des Douanes Ethiopiennes (CDE) et son projet d’automatisation des procédures de dédouanement et de contrôle du transit. Webb Fontaine, leader en matière de facilitation du commerce extérieur a remporté en 2015 un appel d’offres pour le déploiement de son système douanier, ce, dans le cadre d’un vaste programme de réformes lancé par la Commission des Douanes Ethiopiennes. Ce programme appelé « Implémentation d’un Système de Dédouanement Electronique », eCMS en anglais, est financé par l’Union Européenne, qui fournit également les équipements informatiques. Aujourd’hui le système fonctionne dans les 27 bureaux de Douane du pays, et gère le contrôle du transit le long de ses 14 corridors ; de fait, les délais de dédouanement ont été considérablement réduits, la qualité du contrôle a été améliorée et le système offre une transparence totale sur l’ensemble des opérations. Le système a également contribué à augmenter les recettes budgétaires de 25% depuis 2018 et le remplacement total du système Sydonia par le système de Webb Fontaine. Au total, 4.4 milliards de Dollars US sous forme de droits et taxes ou d’autres perceptions à l’entrée ont été perçus par le système depuis deux ans. C’est à la suite de ce déploiement réussi que Webb fontaine s’est donc vu attribuer le prestigieux « Certificat de Reconnaissance », en conséquence de sa contribution à la dématérialisation des services douaniers du pays. De plus, l’intégration récente de fonctionnalités du système propres à la distanciation sociale, a largement permis à la CDE de lutter contre la propagation du Covid-19. Le projet L’équipe internationale d’experts et techniciens de Webb Fontaine a été présente sur le terrain en Ethiopie pendant 3 ans afin aider ses homologues de la CDE à déployer le système eCMS. Ce système est adapté aux particularités du projet et est installé dans tous les services opérationnels de la Douane Ethiopienne, il est également disponible sur internet pour tous les usagers (consignataires, déclarants, entreprises, etc.). Le processus, entièrement dématérialisé, prend en compte les règles de distanciation sans obérer la capacité des douaniers d’accéder aux documents ou de les vérifier. En outre, la CDE a éliminé l’obligation de déposer physiquement les documents en mettant en place le module de recevabilité, ce qui permet une digitalisation totale. Les administrations douanières de Djibouti et d’Ethiopie échangent à présent plus de mille formulaires électroniques de transit par jour, directement intégrés à leurs systèmes respectifs, permettant ainsi le traitement dématérialisé du transit routier et ferroviaire. Selon le Commissaire Debele Kabeta, de la CDE, « Le système éthiopien de gestion des douanes digitalisé résulte d’une analyse des processus opérationnels préparée par la Commission des Douanes Ethiopiennes, et les logiciels ont été développés en commun par l’équipe de projet informatique de la CDE et Webb Fontaine. » « L’objectif était de répondre aux besoins de la communauté économique en promouvant une administration douanière efficace, transparente, et prévisible, afin de satisfaire les attentes des usagers, et de promouvoir la facilitation tout en maintenant un contrôle raisonnable du commerce intérieur et international. Je tiens à exprimer ma satisfaction et mes remerciements à l’équipe de projet de la Douane ainsi qu’à Webb fontaine qui a développé le logiciel. » Ababu Emeru, le chef de projet eCMS, a déclaré « Tout d’abord je voudrais saluer sincèrement et féliciter tous ceux qui ont consacré tant d’efforts et de temps à la réalisation de ce projet, notamment les équipes du projet (celle de Webb Fontaine ainsi que celle de la CDE), et en particulier les membres de l’équipe nationale pour leur motivation et dévouement, car ils ont su surmonter toutes les difficultés, internes ou externes, et affirmer leur foi dans le projet. » « Enfin je voudrais faire passer ce simple message à tous ceux qui sont impliqués dans le commerce international et qui seront affectés par ce système : L’eCMS est un système fantastique. Si nous nous l’approprions, nous pourrons nous rendre compte de sa valeur et de son importance. » « Si nous connaissons sa valeur, nous l’apprécierons et l’utiliserons pleinement. Si nous l’utilisons, nous en tirerons les bénéfices attendus, ce qui veut dire qu’en fin de compte nous aurons tous atteint notre objectif. Donc, prenons-en possession, et exploitons-le au mieux ! » Pascal Minvielle, directeur exécutif chez Webb Fontaine, a dit quant à lui « Ce projet était un défi mais une expérience enrichissante pour Webb Fontaine et pour l’équipe de la CDE. Nous sommes fiers d’avoir installé notre système douanier dans les deux pays les plus peuplés d’Afrique, le Nigeria et l’Ethiopie. Recevoir un Certificat de Reconnaissance est un grand honneur, et l’immense investissement de notre compagnie en termes de ressources et de compétences a été reconnu par la CDE. » « L’administration éthiopienne a complètement intégré le concept de Douane électronique, et est consciente des efforts à fournir pour jouer les premiers rôles dans la région, ce, en termes de facilitation et de compétitivité. » « Ce projet est important pour l’Ethiopie et sa capacité à importer, exporter, et commercer avec d’autres nations. Avec 116 millions d’habitants, l’Ethiopie, est l’un des pays les plus peuplés du continent ; la moitié de sa population étant âgée de moins de vingt ans, le potentiel de croissance économique dans le proche avenir est immense. » « L’économie éthiopienne a déjà l’un des taux de croissance les plus élevés au monde, et les frontières du pays voient passer des quantités de marchandises en augmentation continue, qu’il s’agisse d’importations out d’exportations. Il fallait donc un système suffisamment robuste pour contrôler et gérer ces mouvements de marchandises facilement et de manière efficace. » « Le système installé s’est avéré optimal, fournissant à l’administration un outil suffisamment flexible pour faciliter les transactions dans un environnement en évolution perpétuelle, sans impacter sa robustesse et en gardant un niveau de contrôle amélioré. » Les conception, introduction, et déploiement de l’eCMS de Webb Fontaine ont conduit la Douane éthiopienne à profondément revoir sa façon de gérer ses responsabilités au jour le jour. Le système permet notamment : Echanges transfrontière de données avec Djibouti pour faciliter les opérations de transit ;

Un système entièrement informatisé et transparent de suivi du transit dans tout le pays ;

Techniques avancées de gestion du risque ;

Contrôle automatisé des opérations d’importation et d’exportation ;

Gestion automatisée des manifestes à l’aéroport ;

Système intégral de contrôle de la valeur ;

Mécanismes de prise en charge ;

Mainlevée partielle et sortie des marchandises ;

Dépôt digitalisé de documents et leur vérification ;

Procédures eCustoms sans aucun contact physique entre importateurs et douaniers ; Distribué par APO Group pour Webb Fontaine. A propos de Webb Fontaine :

Jouissant de la confiance de nombreux Etats, Webb Fontaine (https://WebbFontaine.com/) propose des solutions pour le développement du commerce et sa modernisation. La société a recours à des technologies uniques, y compris l’intelligence artificielle, pour permettre aux différents pays de se positionner comme des meneurs pour l’avenir du commerce. Le transfert de connaissances est au cœur des activités de Webb Fontaine. Cela fait appel à une équipe d’experts qui travaillent dans le monde entier, en valorisant les communautés locales tout comme les gouvernements. En tant que leader mondial, avec le plus grand centre de recherche et développement de la branche, Webb Fontaine s’attache à améliorer en permanence les pratiques commerciales qui relient les pays, les frontières, et les hommes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://WebbFontaine.com/

