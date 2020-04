World Rugby confirme le nom des candidats aux élections

World Rugby (https://www.World.Rugby/) confirme le nom des candidats aux postes de Président et Vice-Président qui seront élus lors de l'assemblée générale du Conseil le 12 mai 2020. Conformément au règlement 9.6.2 (c) de World Rugby, les fédérations membres étaient invitées à soumettre des candidatures pour les postes de Président et/ou de Vice-Président de World Rugby avant la date de clôture du 12 avril 2020. Toutes les candidatures devaient être proposées et appuyées par une fédération membre.

Beaumont et Pichot candidats au poste de Président

Le Président Sir Bill Beaumont se présente pour un deuxième mandat. Il a été nommé et proposé par la Fédération Française de Rugby et appuyé par la Fiji Rugby Union.

Le Vice-Président Agustin Pichot (Union Argentina de Rugby) a été nommé et proposé par l'Unión Argentina de Rugby et appuyé par Rugby Australia et Sudamérica Rugby.

Bernard Laporte, candidat au poste de Vice-Président

Le président de la Fédération Française de Rugby Bernard Laporte a été nommé et proposé par la Rugby Football Union et appuyé par la Federatia Romana de Rugby.

En cas de contestation, les candidats à la présidence et à la vice-présidence doivent obtenir la majorité simple des suffrages exprimés par les membres du Conseil présents, conformément au processus électoral prévu par le règlement. Les résultats complets du vote seront publiés.

Candidats au comité exécutif

Huit candidatures ont été reçues pour occuper les sept postes disponibles au sein du Comité Exécutif de World Rugby

Mark Alexander (South African Rugby Union), nommé et proposé par Rugby Afrique et la South African Rugby Union et appuyé par New Zealand Rugby et la South African Rugby Union.

Khaled Babbou (Rugby Africa), nommé et proposé par Rugby Afrique et appuyé par la South African Rugby Union et la Fédération Française de Rugby.

Bart Campbell (New Zealand Rugby), nommé et proposé par New Zealand Rugby et appuyé par la South African Rugby Union.

Gareth Davies (Welsh Rugby Union), nommé et proposé par la Scottish Rugby Union et appuyé par la Welsh Rugby Union.

John Jeffrey (Scottish Rugby Union), nommé et proposé par la Welsh Rugby Union et appuyé par la Irish Rugby Football Union.

Ratu Vilikesa Bulewa Francis Kean (Fiji Rugby Union), nommé et proposé par la Fiji Rugby Union et appuyé par la Fédération Française de Rugby.

Bob Latham (USA Rugby), nommé et proposé par USA Rugby et appuyé par Rugby Americas North.

Brett Robinson (Rugby Australia), proposé et nommé par Rugby Australia et appuyé par l'Unión Argentina de Rugby.

La pandémie actuelle de COVID-19 empêchant les réunions de se dérouler comme prévu, World Rugby a confirmé que le calendrier des réunions du Comité du moi de mai se tiendra à distance. Pour la réunion du Conseil, PwC a été nommé auditeur indépendant pour l'élection.

Le Président, le Vice-Président et les membres du Comité Exécutif seront élus pour une période de quatre ans commençant immédiatement après l'annonce des résultats par le vérificateur du Conseil, le 12 mai.

