World Rugby lance une campagne pour transformer le rugby féminin

World Rugby (www.World.Rugby) dévoile une nouvelle identité visuelle, une nouvelle proposition de marque et une nouvelle campagne en faveur du rugby féminin ; La campagne #TryAndStopUs (Essayer de nous Arrêter) met en vedette 15 femmes et filles inspirantes du monde entier aux qualités « inarrêtables » ; Une forte croissance du rugby féminin à 2,7 millions de participantes avec une hausse de 28% du nombre de joueuses licenciées depuis 2017 ; La plus grande représentation de femmes de tous les temps au Conseil de World Rugby puisque 15 des 17 membres féminins participent aux réunions du mois de mai ; Un nouveau site internet www.Women.Rugby lancé pour promouvoir #WomenInRugby.

Télécharger le document Les profils imparables (En) : https://bit.ly/2Hu1I9I

Télécharger le document Citations de Supporter imparables (En) : https://bit.ly/2Eo7ibN

Télécharger le document Note d'information sur le lancement de Women in Rugby (En) : https://bit.ly/2Jv7U3B

World Rugby (www.World.Rugby) a lancé ce mardi 21 mai une nouvelle identité visuelle « Women in Rugby » (les femmes dans le rugby) (www.Women.Rugby) et une campagne mondiale « Try and Stop Us » (Essayez de nous Arrêter), qui vise à accroître la participation et l’engagement des supporteurs, du public, des joueuses et des investisseurs dans le rugby féminin.

Cette campagne lancée à l'échelle mondiale, développée avec le soutien des fédérations nationales et des régions, met en avant des images et le récit inspirant de 15 femmes et filles impliquées dans le rugby à XV à tous les niveaux du jeu, qui sont « inarrêtables ». Elles ont franchi les obstacles pour s'octroyer la possibilité de jouer et ont démontré que le rugby leur a permis d'être celles qu'elles sont devenues aujourd'hui, sur et en dehors des terrains.

Mercredi 22 mai, le Conseil de World Rugby se réunira avec 17 femmes membres pour la première fois - la plus grande représentation de femmes au Conseil – conséquence directe de la réforme de la gouvernance introduite en 2017 à la suite de la stratégie mondiale ambitieuse de World Rugby,

« Accélérer le développement mondial des femmes dans le rugby 2017-2025 ».

Le rugby féminin est l’une des grandes réussites du sport, qui connaît une croissance sans précédent dans le monde entier.

Les niveaux de participation ont atteint un niveau sans précédent avec 2,7 millions de joueuses dans le monde, soit plus du quart de la population mondiale, et une augmentation de 28% du nombre de joueuses licenciées depuis 2017.

Pour la deuxième année consécutive, le nombre de jeunes filles dans le rugby mondial est supérieur à celui des garçons et plus de 40% des 400 millions de fans de rugby sont des femmes.

World Rugby, en partenariat avec ses fédérations, est déterminé à saisir les opportunités et à renforcer le rugby mondial.

« Nous sommes fermement convaincus que le développement des femmes dans le rugby est la plus grande opportunité pour la croissance de notre sport au cours de la prochaine décennie », a déclaré Sir Bill Beaumont, le président de World Rugby. « C'est pourquoi nous sommes fiers de partager notre nouvelle marque aujourd'hui.

« Non seulement le rugby féminin connaît une croissance sans précédent dans le monde, mais nous sommes en train de concrétiser notre vision d'un rugby plus équitable pour tous grâce à la mise en œuvre de notre ambitieux plan d'action stratégique pour les femmes, qui a un effet de transformation dans tous les domaines du jeu.

« Du plus haut niveau de gouvernance du rugby à la participation au niveau amateur, nous sommes résolus à rechercher un équilibre entre les sexes et à faire en sorte que les femmes aient les mêmes chances sur et en dehors du terrain, en suscitant une implication et un engagement accrus des supporteurs, du public, des joueuses et des investisseurs. »

Cette proposition de marque unique sous-tendra toutes les activités de rugby féminin, en lui donnant sa propre identité et en jouant un rôle central en incitant davantage de femmes à s’impliquer dans le sport, en développant le nombre de supporteurs dans le monde et en attirant davantage d’investissements dans le sport.

Voir la nouvelle identité visuelle des femmes dans le rugby ici : https://www.Women.Rugby

« Le rugby est l’un des sports d’équipe dont la croissance est la plus rapide au monde et où les femmes sont au cœur de la réussite », a ajouté Serge Simon, président du Comité consultatif féminin à World Rugby. « Elles stimulent la croissance sur et hors des terrains, en particulier sur les marchés émergents du rugby en tant que pionnières, inspiratrices et championnes.

« La campagne 'Essayez de nous Arrêter' met l’accent sur le concept selon lequel, lorsque vous choisissez le rugby, ce n’est pas seulement le jeu et vos coéquipiers qui changent votre vie, mais aussi les valeurs intrinsèques au rugby. À travers son manifeste et son clip de présentation, la campagne met en avant l’idée que le rugby peut vous aider à surmonter les obstacles de la vie et à vous rendre inarrêtable. »

Consulter le manifeste ici : http://rug.by/TryandStopUsvideo

Voir le clip de présentation ici : http://rug.by/SwetaFilm

Quatre des quinze ambassadrices mondiales de « Inarrêtables » se sont joints au lancement de la campagne de World Rugby : Kiki Morgan, joueuse des USA Sevens ; Deborah Griffin, membre du Conseil de World Rugby et pionnière du rugby féminin anglais ; Leah Lyons, internationale irlandaise. La liste complète des Inarrêtables et leur histoire incroyable est disponible ICI.

« En lançant aujourd’hui cette identité visuelle et cette marque uniques, nous démontrons notre engagement indéfectible à accroître la participation et la visibilité du rugby féminin dans le monde entier, l’un des piliers du plan d’action des Femmes dans le Rugby », a commenté Brett Gosper, directeur général de World Rugby.

« La campagne Try and Stop Us (Essayez de nous Arrêter) est un appel à l'action pour susciter l’engagement envers le rugby féminin en présentant des femmes du monde entier, impliquées dans le rugby, que rien ne peut arrêter. Cette campagne met l'accent sur la célébration des valeurs uniques du rugby et s'aligne sur notre message global : le rugby forge le caractère. Nous voulons affirmer aux femmes du monde entier que, lorsque vous choisissez de commencer à jouer au rugby, vous avez le pouvoir de vous rendre vous aussi inarrêtable. »

« Nous sommes extrêmement heureux de partager cette nouvelle étape importante aujourd’hui alors que nous progressons vers la mise en œuvre complète de notre plan stratégique pour les femmes 2017-2025 et notre vision d’accélérer la croissance et le développement des femmes dans le rugby à travers le monde », a conclu Katie Sadleir, directrice générale du rugby féminin à World Rugby.

« Grâce au travail dévoué du Comité consultatif féminin et à tous les services de l’organisation, World Rugby avance rapidement vers l’objectif de la parité hommes-femmes et de l’égalité des chances dans l’ensemble du rugby, sur et hors du terrain. »

Vous trouverez plus d’informations sur la campagne #TryAndStopUs sur le nouveau site internet www.Women.Rugby lancé aujourd’hui avec un contenu mettant en valeur les #WomenInRugby, y compris les histoires des 15 « inarrêtables ».

Contact de presse :

Rugby@APO-opa.org

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/world-rugby-...