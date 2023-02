Yaya Dillo demande au nouveau président de l'UA d'entendre les "aspirations profondes" du peuple tchadien

Dans sa déclaration, M. Betchi a fait allusion au prédécesseur d'Azali Assoumani, Félix Tshisekedi, qui a récemment achevé son mandat à la tête de l'Union Africaine. Il a déclaré que le peuple tchadien avait été déçu par l'absence de mesures concrètes prises par le précédent président pour favoriser la démocratie au Tchad.



Le président du PSF a exhorté le nouveau président à "prendre des mesures fortes pour condamner la junte qui a pris le pouvoir au Tchad et qui est accusée de crimes contre l'humanité". Il a appelé à la mise en place d'une Commission d'enquête internationale et indépendante sous les auspices de l'ONU pour traduire devant des juridictions internationales compétentes les auteurs de ces crimes.



Yaya Dillo Djerou Betchi a souligné que le Tchad avait besoin d'une réelle démocratie et de justice pour aller de l'avant. Il a espéré que le nouveau président de l'Union Africaine contribuera à l'établissement de la paix, de la stabilité et de la démocratie en Afrique.