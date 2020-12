ZC Rubber Révèle des Panneaux d'affichage Géants dans 4 Pays pour les Marques de Pneus Westlake et Arisun

ZC Rubber (http://www.ZC-Rubber.com/), la 10e plus grande usine de pneus au monde, présente des panneaux d'affichage géants dans quatre villes de renommée mondiale, aux États-Unis, en Australie, en Thaïlande et en Allemagne.

Le pneumaticien présentera ses marques Arisun et Westlake Tire au moyen d'un écran LED latéral de 25 étages et de 15 000 pieds carrés qui entourera le magasin American Eagle, lors du deuxième lancement au cœur de Times Square à New York. La société déploiera également un lancement simultané de panneaux d'affichage à La Galerie de Melbourne à Melbourne, la place Palladium à Bangkok et la Potsdamer Platz à Berlin afin de renforcer sa visibilité sur la scène internationale.

"Nous y voyons une opportunité rêvée d'accroître notre image de marque au niveau international et notre valeur marchande. Cette campagne générera des millions d'impressions de marque de par le monde et mettra en relation Westlake, Arisun, Goodride avec certaines des marques de pneus les plus connues et les mieux implantées dans le monde". a déclaré ZC Rubber.

ZC Rubber a enregistré un essor et a réussi à maintenir une croissance constante en 2020, une année pourtant pleine de rebondissements. "Comme la sécurité et la valeur continuent d'être au cœur de notre succès, nous nous sommes promis de renforcer les investissements en R&D et l'assistance à la clientèle pour répondre à la demande croissante du marché. Nous apprécions nos relations avec nos partenaires et concessionnaires et espérons les aider à accroître leur part de marché grâce à des stratégies plus diversifiées pour l'année à venir".

ZC Rubber figure parmi les 10 premiers fabricants mondiaux de pneus en 2020 pour la neuvième année consécutive, réalisant en 2019 des ventes de pneus de 3 585 millions de dollars. En 2020, elle voit "une courbe de croissance des ventes se poursuivre" malgré les répercussions qui découlent de la pandémie.

À propos de ZC Rubber :

Zhongce Rubber Group Co., Ltd. (ZC Rubber) (http://www.ZC-Rubber.com/), dont le siège social est à Hangzhou, en Chine, est le plus grand fabricant de pneus en Chine. Il distribue une gamme complète de pneus pour voitures de tourisme, camions et bus, pneus tout-terrain, pneus industriels, pneus agricoles, pneus de vélo, pneus de moto et pneus de VTT dans plus de 160 pays du monde entier. La société possède les marques de pneus Westlake, Goodride, Chaoyang, Arisun, Trazano et Yartu pour répondre aux divers besoins des consommateurs du monde entier.

