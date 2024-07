ZLECAF : le Cameroun lance la première exportation camerounaise en direction de l’Algérie

Le ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire Mbarga Atangana, en sa qualité de représentant du président Paul Biya, a présidé ce 05 juillet au port de Douala, la cérémonie officielle de mise en route de la première exportation, en mode conteneur, des marchandises camerounaises vers l'Algérie et qui met en relation la compagnie camerounaise de l'Aluminium (ALUCAM) et la société algérienne Sarl Alfilect, pour une cargaison de 100 tonnes de lingots d'aluminium.



En effet, après Kribi, le 17 juillet 2023, où le ministre du Commerce avait procédé à la réception des premières marchandises en provenance de la Tunisie, ce vendredi constituait une opération inverse, qui symbolise, a indiqué Luc Magloire Mbarga Atangana, la théorie du donner et du recevoir, et qui met en scène, cette fois, l'Algérie, dans le rôle de l'importateur, et le Cameroun, sous celui de l'exportateur.



« Sans doute, ne le relève-t-on pas assez, probablement parce que l'on n'en a pas encore pris pleinement conscience des contours et atours, qu'il s'agit, pour nos Etats, d'une aubaine, d'une opportunité, d'une grande opportunité, pour paraphraser le chef de l’État, Paul Biya, par ailleurs précurseur providentiel de cette nouvelle approche que l'on peut légitimement considérer comme l'arme fatale et l'atout majeur du développement de nos Etats », a indiqué Luc Magloire Mbarga Atangana.



Il a rappelé les mots du président Paul Biya, le 17 janvier 2011 à Ebolowa, soulignant la nécessité de produire pour l'Afrique et de consommer africain, une devise ancrée dans les fondements de la ZLECAF. Le ministre du Commerce n’a pas manqué de féliciter les acteurs clés, tels que le directeur général du Conseil National des Chargeurs du Cameroun et les sociétés impliquées, pour leur engagement dans la mise en œuvre de cette initiative.



Il a également exhorté la communauté des affaires à saisir pleinement les opportunités offertes par ce marché unique africain en croissance, soulignant le potentiel d'un marché de 1,3 milliard de consommateurs, prêt à rivaliser avec les plus grandes économies mondiales.



Une exhortation qui sonne comme un aveu : sans une mobilisation massive des entrepreneurs locaux, la Zlecaf risque de profiter davantage aux multinationales étrangères qu'aux économies africaines.