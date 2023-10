Zambie : un accord sur la restructuration de la dette

L'accord proposé fournira au gouvernement un allègement considérable des flux de trésorerie et de l'encours de la dette afin de soutenir le rétablissement de la viabilité macroéconomique et de la dette dans le cadre du programme financé par le FMI et de remédier au défaut de paiement de longue date sur les euro-obligations. Les conditions de restructuration proposées prévoient à la fois un allègement initial substantiel de la dette et un allègement futur proportionnel aux progrès économiques de la Zambie au cours des prochaines années, avec des conditions de remboursement améliorées et des coupons plus élevés sur l'une des deux nouvelles euro-obligations à émettre au cas où la capacité d'endettement de la Zambie, telle qu'évaluée par l'indicateur composite du FMI et de la Banque mondiale, passerait de faible à moyenne ou si la Zambie continuait à atteindre ou à dépasser les projections actuelles du FMI, telles que mesurées par les exportations de biens et de services et les recettes fiscales mesurées en dollars américains.



Cette approche est conforme à l'accord récemment conclu avec le comité des créanciers officiels de la Zambie.



Le Comité apprécie les discussions collaboratives et transparentes avec le gouvernement qui ont permis de parvenir à un accord de principe. En outre, le Comité est heureux d'avoir pu soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme de réforme économique au profit de tous les Zambiens.



Un porte-parole du Comité a déclaré : « Nous sommes heureux d'être parvenus à un accord de principe avec le gouvernement qui, en temps voulu, rétablira le plein accès des marchés internationaux des capitaux à la Zambie et encouragera les investissements à long terme dans le pays, dans l'intérêt de tous les Zambiens. Cette proposition constitue une solution innovante et durable qui, nous l'espérons, créera un précédent positif pour les futures restructurations de dettes souveraines au titre du cadre commun. »



Les éléments clés de l'accord de principe figurent dans le communiqué de presse du gouvernement. La mise en œuvre de l'accord de principe est sujette à un accord mutuel sur la documentation de l'opération et l'objectif est de mettre en œuvre l'accord dans son intégralité avant la fin de l'année.



Le Comité encourage tous les détenteurs d'euro-obligations à examiner attentivement les termes de l'offre prospective du gouvernement en relation avec l'accord de principe, et à faire leur propre évaluation indépendante des mérites et des risques de la participation.

Les membres du Comité comprennent les gestionnaires d'actifs suivants (agissant soit directement, soit au nom des fonds ou autres comptes qu'ils gèrent) : Amia Capital LLP ; Amundi (UK) Limited ; RBC BlueBay Asset Management ; Farallon Capital Management, LLC ; Greylock Capital Management, LLC.