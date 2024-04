Zambie : un nouveau mécanisme financier pour accélérer l'accès à l'énergie grâce à des mini-réseaux

L'Incitatif à la stimulation de la demande soutiendra le développement rural en stimulant les utilisations productives de l'énergie dans les communautés qui n'ont actuellement pas accès à une électricité fiable. Conçu comme une subvention basée sur des subventions, l'incitatif oriente les développeurs de mini-réseaux pour connecter rapidement les petites entreprises et les institutions publiques, ce qui stimule la génération de revenus et l'activité économique dans ces communautés.



Dans sa première phase, l'incitatif ciblera les mini-déploiements sur 100 sites prioritaires, ce qui aura un impact positif sur les moyens de subsistance de 30 000 Zambiens ruraux et sur le bien-être de plus de 100 000 Zambiens en électrifiant les écoles, les hôpitaux et d'autres institutions communautaires. L'amélioration de l'accès à une énergie fiable, abordable et moderne reste une priorité clé pour le gouvernement de Zambie et un catalyseur essentiel pour soutenir le développement économique dans le pays.



Le lancement de l'initiative 1000 Mini-grid à la COP28 a marqué une étape importante dans la poursuite du développement durable et de l'accessibilité de l'énergie en Zambie. Avec le soutien de la Fondation Rockefeller, de GEAPP et de SEforALL, la Mini-initiative 1000, qui vise à relever les défis de l'accessibilité énergétique et à stimuler la croissance dans des secteurs cruciaux, notamment l'agriculture, l'énergie et le développement rural, vise à atteindre un million de personnes au cours des prochaines années.