Zene Bada : "ni rebelle, ni révolte" au Tibesti, mais des "narcotrafiquants armés retranchés"

Le secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), Mahamat Zene Bada, a animé ce vendredi 30 novembre une conférence de presse au Hilton Hôtel, à la veille du 28ème anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie.



Le secrétaire général du MPS a indiqué que le parti est pour la paix et la sécurité, gage de tout développement. « Nous ne saurons cautionner aucune aventure périlleuse et injustifiée dont l’objectif inavoué est de ramener le Tchad aux années sombres qu’il a connues. C’est pourquoi, nous dénonçons avec la dernière énergie tous les actes tendant à remettre en cause la sécurité du Tchad, cet ilot de paix dans un océan d’insécurité », a-t-il martelé.



Mahamat Zene Bada a souligné qu’il n’y a ni rebelle, ni révolte populaire dans le Tibesti mais qu’il s’agit d’orpailleurs illégaux et des narcotrafiquants armés retranchés dans des grottes qui font face à l’armée.



D'après lui, "le gouvernement, sous la conduite du président Idriss Deby, a fait montre tout au long de cette année, d’ingéniosité, de créativité et d’abnégation dans la gestion et le traitement des dossiers politiques, économiques, sécuritaires et sociaux."