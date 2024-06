AFRIQUE Zimbabwe : Afreximbank conclut deux accords d'un montant total de 80 millions $ en faveur de CBZ Bank

Alwihda Info | Par APO - 25 Juin 2024



Dans le cadre de deux accords signés lors des Assemblées annuelles d'Afreximbank qui viennent de s’achever, la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a fourni une ligne de crédit de 60 millions de dollars US et une facilité de 20 millions de dollars US au titre du Programme de facilitation du commerce (AFTRAF) en faveur de CBZ Bank Limited, la plus grande banque du Zimbabwe.

La ligne de crédit renforcera la capacité des intermédiaires financiers à soutenir les PME par le biais de produits de financement et de renforcement des capacités, à soutenir indirectement les entreprises zimbabwéennes orientées vers l'exportation et à leur permettre de générer les devises étrangères dont elles ont tant besoin, réduisant ainsi la pression sur les devises étrangères dans le pays.



Cette facilité, au titre du programme AFTRAF, permettra à CBZ Bank d'émettre des lettres de crédit confirmées par Afreximbank au moment où ces instruments ne sont pas facilement disponibles en raison d'une pénurie de banques de confirmation.



Soulignant l'impact des accords pour le Zimbabwe, Haytham El Maayergi, Vice-président exécutif d'Afreximbank, en charge de Global Trade Bank, a déclaré : « La ligne de crédit de 60 millions de dollars US sera utilisée par CBZ Bank pour fournir des financements aux entreprises locales et aux petites et moyennes entreprises (PME), contribuant ainsi à combler le déficit de financement auquel elles sont confrontées alors même que la plupart des banques internationales limitent leur exposition aux banques zimbabwéennes ».



« Cette facilité de 20 millions de dollars US, qui relève du Programme de facilitation du commerce d’Afreximbank, fournit une grande variété de produits pour lesquels Afreximbank assume le risque direct de CBZ, en tant que banque émettrice. Ce programme permettra d'accroître le commerce intra et extra-africain pour le Zimbabwe, grâce à l'importation de biens essentiels, tels que le carburant, les produits pharmaceutiques et les engrais, et de soutenir les exportations et les importations de biens et de services vitaux vers l'Afrique. Il permettra également à CBZ d'accroître ses activités commerciales ainsi que ses relations avec ses correspondants bancaires ».



Le plan stratégique du groupe CBZ consiste à déployer des solutions bancaires mobiles abordables et à élargir son offre de produits, à créer des opportunités d'emplois directs et indirects en finançant l'importation de matières premières pour les industries clés, et à promouvoir l'inclusion financière au Zimbabwe. Les sous-emprunteurs qui sont des PME bénéficiant de la facilité seront également éligibles à un soutien non financier fourni dans le cadre du pilier 'renforcement des capacités' du programme de développement des PME exportatrices de la banque.



Lors de la cérémonie de signature de l'accord, Mme Smangele Mandidi, Directrice générale par intérim de CBZ Bank, a déclaré : « En tant que banque, notre objectif principal reste l'obtention de lignes de crédit indispensables pour soutenir les secteurs productifs de notre économie, ce qui contribuera également à atténuer les problèmes de liquidité. Nous avons reçu un financement de 80 millions de dollars US d'Afreximbank, qui sera étendu pour soutenir la croissance des exportations, à travers le financement du commerce ainsi que le financement des dépenses d'investissement ».



Cette facilité est en adéquation avec le mandat d'Afreximbank, qui consiste à soutenir les exportations de produits de base à valeur ajoutée et de produits manufacturés d'un État membre. Cette facilité s'inscrit en outre dans une logique stratégique ; puisque sa nature structurée soutient le leadership d'Afreximbank en matière de financement du commerce, l'un des piliers stratégiques de la Banque. La facilité est en accord avec la stratégie de la Banque consistant à financer les exportations qui, à leur tour, contribuent à la capacité d'un pays à gagner des devises et à accroître la productivité.



Accueillies par le gouvernement des Bahamas, les Assemblées annuelles d’Afreximbank ont été organisées du 12 au 15 juin, conjointement avec le troisième Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l’investissement (ACTIF2024).





