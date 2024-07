Zone des trois frontières : 15 soldats tués et 21 terroristes abattus lors d'une confrontation à Fonéko (Région de Tillabéri)

Au cours de cet affrontement, quinze (15) soldats ont été tué, tandis que les assaillants ont subi de lourdes pertes, avec vingt-et-un (21) terroristes abattus. Des opérations de ratissage menées dans la zone ont permis de neutraliser d'autres éléments hostiles et de saisir des matériels militaires.



Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte intensifiée menée par les autorités nigériennes contre les groupes armés terroristes (GAT) opérant dans la zone des trois frontières, en particulier le JNIM et l'EIGS. Ces groupes sont responsables de nombreuses attaques meurtrières contre les populations civiles et les forces de sécurité dans la région.



Le Ministère de la Défense nationale du Niger salue la bravoure et le sacrifice des soldats tombés au champ d'honneur et réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme jusqu'à la neutralisation totale de la menace sur l'ensemble du territoire national.