AFRIQUE eLearning Africa : Perspectives post-Abidjan

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Novembre 2019 modifié le 21 Novembre 2019 - 07:13

Les organisateurs d’eLearning Africa, le plus grand événement consacré aux technologies appliquées à l’apprentissage et à la formation, donnent au monde entier l’image d’une « Afrique dynamique et innovante ». De leur avis, l’édition de cette année, organisée du 23 au 27 octobre à Abidjan, en Côte d’Ivoire, sous le thème « Les clés de l'avenir : capacité d'apprentissage et employabilité » a été « un véritable succès ».

« eLearning Africa est une conférence centrée sur le contenu, qui rassemble tous les acteurs du domaine de l’éducation numérique, notamment les chercheurs, les éditeurs d’outils et les entreprises (petites et grandes). C’est un formidable espace de rencontre », déclare Rebecca Stromeyer, fondatrice d’eLearning Africa et Directrice générale d’ICWE GmbH, l’entreprise allemande qui organises l’événement. « L’événement a permis de montrer au monde l’image d’une Afrique dynamique et innovante, avec un accent mis sur le rôle des technologies dans l’expansion des possibilités éducatives et l’atteinte des objectifs de développement définis par les Nations Unies. »



eLearning Africa s’est faite une réputation en la matière et est devenue la principale plateforme de discussion des sujets clés liés à l’éducation et à la formation en Afrique. Son programme prévoit une table ronde ministérielle, ainsi que des débats, des séminaires et des discussions. Un ministre a qualifié l’événement de « nouveau théâtre de référence pour la transmission intergénérationnelle de nouvelles connaissances au niveau continental ».



La Ministre ivoirienne de l’Éducation, S.E. Mme Kandia Kamossoko Camara, a déclaré pendant la conférence que le double accent mis sur l’employabilité et sur la capacité d’apprentissage était vital.



« Il s’agit de l’employabilité des jeunes dans un contexte mondial concurrentiel et de l’appropriation des valeurs morales et civiques », a-t-elle ajouté. « Il n’est plus question de former des commis de bureau pour répondre aux besoins de l’administration (cette ère est révolue !) ; il s’agit de forger les Africains d’aujourd’hui et de demain aux exigences de la concurrence mondiale ouverte, de consolider les talents et les compétences individuelles et collectives, et de favoriser l’insertion socioprofessionnelle dans un monde aux prises avec l’emploi. »



Au rang d’autres intervenants aux séances plénières de la conférence, l’on peut citer Martin Dougiamas, fondateur de Moodle, devenue la plus importante plateforme éducative du monde, et le Professeur N’Dri Thérèse Assie-Lumumba de l’Université de Cornell, qui est l’une des éminentes expertes en éducation comparée.



La conférence eLearning Africa a été agrémentée d’une exposition où des entreprises et organisations internationales ont présenté des solutions, services et formations fondés sur les nouvelles technologies.



Toutefois, eLearning Africa est bien plus qu’une conférence et une exposition. C’est également un réseau d’experts d’Afrique et du monde, qui aide l’Afrique à tirer parti des offres technologiques pour étendre la portée de l’éducation.



« En quatorze années d’existence, eLearning Africa a contribué considérablement à l’expansion de l’éducation en Afrique », affirme Rebecca Stromeyer. « Notre réseau d’experts à travers le monde est unique, car constitué de personnes qui aident à transformer les perspectives des Africains. Pendant les conférences eLearning Africa, les gens venus du monde entier se réunissent, échangent des idées, nouent des partenariats et créent des amitiés. Ce sont des événements très spéciaux. »



Conférence annuelle panafricaine consacrée à l’étude du potentiel de nouvelles technologies de communication pour le rayonnement des opportunités éducatives. Sa première édition à Addis Abeba en 2005, la conférence se tient chaque année dans une capitale africaine différente. Elle a favorisé une croissance massive de l’offre d’apprentissage assisté par les technologies et joue désormais un rôle majeur dans l’enseignement, la formation, la recherche et le développement des écoles, instituts de formation, universités, entreprises et organisations à travers l’Afrique. En outre, la conférence a permis à des millions d’Africains d’élargir leurs horizons et de tirer parti de possibilités infinies qu’offrent les nouvelles technologies pour étudier et acquérir de nouvelles compétences et qualifications.





Dans la même rubrique : < > Le chef rebelle Abdoulaye Miskine arrêté au Tchad, son extradition souhaitée par Bangui Forum économique mondial sur l'Afrique 2019 : les Émirats veulent raffermir les liens économiques avec l'Afrique Togo : coup d’envoi de la campagne de pêche 2019-2020 sur le Lac Nangbéto