fairtrade lance le Virtual agrofood & plastprintpack Africa 2020

fairtrade (www.fairtrade-messe.de), l'organisateur allemand des principaux salons agrofood & plastprintpack en Algérie, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Ghana, Irak, Iran, Kenya et Nigeria, lance un nouvel événement : Virtual agrofood & plastprintpack Africa du 19 au 22 octobre 2020.

L'objectif de cet événement digital de quatre jours est de fournir des contacts commerciaux valables entre les principaux fabricants mondiaux et les principaux acheteurs de l'industrie africaine de l'agrofood & plastprintpack. Il offre une plate-forme de jumelage soutenue par l'IA. Chaque entreprise exposante apparaît avec son propre profil et son logo sur son stand d'exposition virtuel. La photo du représentant du stand est incluse. Des vidéos d'entreprise et des produits peuvent être présentés à partir d'ici. L'exposant communique avec ses visiteurs par le biais d'appels vidéo instantanés et peut diffuser des démonstrations de produits en direct.

Outre les rencontres entre exposants et visiteurs et entre visiteurs et visiteurs, l'événement propose des conférences avec des intervenants inspirants et du contenu pertinent, des webinaires, des ateliers, des démonstrations en direct, des tables rondes et des lancements de produits. Des événements analysant la situation dans des pays et régions d'Afrique spécifiques sont consacrés à l'Algérie & le Maghreb, l'Egypte, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire & l'Afrique de l'Ouest, l'Ethiopie, le Kenya & l'Afrique de l'Est.

Le directeur général de fairtrade, Paul März, explique : " Virtual agrofood & plastprintpack Africa est une réponse directe à ce que notre réseau de visiteurs professionnels nous a communiqué comme un besoin - une occasion de rencontrer des fournisseurs, de rechercher de nouveaux produits, d'approfondir les contacts commerciaux existants et d'en créer de nouveaux. Un endroit pour être inspiré et apprendre. Tout cela au niveau de l'Afrique continentale. Nous sommes impatients de mettre à profit nos 30 années d'expérience en tant qu'organisateurs d'événements agrofood & plastprintpack et de créer une plateforme numérique au service de la communauté africaine et mondiale en ces temps particuliers ".

Un marché énorme : faits et chiffres sur les importations africaines de produits agrofood & plastprintpack

agro : Afin de diversifier l'économie de l'Afrique et de revitaliser ses zones rurales, la Banque africaine de développement (BAD) a alloué 24 milliards de dollars à l'industrialisation agricole. Selon la Fédération allemande des ingénieries VDMA, les importations de machines agricoles en Afrique s'élèvent à bien plus d'un milliard et demi d'euros par an.

food + bev tec : les importations africaines de technologies de transformation et de conditionnement des aliments se sont élevées à 2,977 milliards d'euros en 2018, contre 2,801 milliards d'euros en 2017 (+6,3 %). Cela place l'Afrique au même niveau que l'Asie du Sud-Est, avec 2,893 milliards d'euros, et loin devant l'Amérique du Sud avec 1,843 milliard d'euros, l'Amérique centrale avec 1,775 milliard d'euros et le Moyen-Orient avec 1,678 milliard d'euros. (VDMA)

food ingredients : avec 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique est depuis longtemps l'un des plus grands marchés alimentaires du monde. Les dépenses dans le secteur F&B augmentent régulièrement, et la production F&B est de loin le plus grand segment de l'industrie de transformation africaine.

food + hospitality : selon la Banque africaine de développement, les importations de denrées alimentaires de l'Afrique passeront de 35 milliards de dollars US actuellement à 110 milliards de dollars US en 2025.

plast : l'Afrique est un grand importateur de plastiques sous forme primaire. Selon l'EUROMAP, entre 2011 et 2017, les importations de matières premières plastiques augmenteront de 5,9 % par an, passant de 4 220 à 5 939 kt, soit une hausse de 41 %. Selon le VDMA, les importations africaines de technologies plastiques se sont élevées à 997 millions d'euros en 2018, ce qui place l'Afrique loin devant l'Amérique du Sud avec 722 millions d'euros et le Moyen-Orient avec 671 millions d'euros.

l'impression : les importations africaines de technologies d'impression et de traitement du papier se sont élevées à 733 millions d'euros en 2018. Cela place le continent loin devant l'Amérique du Sud avec 680 millions d'euros, l'Amérique centrale avec 669 millions d'euros et le Moyen-Orient avec 634 millions d'euros. (VDMA)

pack : Selon la VDMA, les importations africaines de technologies d'emballage se sont élevées à 1,367 milliard d'euros en 2018, ce qui place l'Afrique au même niveau que l'Asie du Sud-Est (1,303 milliard d'euros), mais loin devant l'Amérique du Sud avec 952 millions d'euros, l'Amérique centrale avec 860 millions d'euros et le Moyen-Orient avec 851 millions d'euros.

Pour plus d'informations : www.virtual-africa.net

Contact pour la presse et les medias :

fairtrade Messe GmbH & Co. KG

M.r Luca Leiser

Public Relations

Kurfürsten-Anlage 36

D-69115 Heidelberg

Tel +49 / 62 21 / 45 65 22

l.maerz@fairtrade-messe.de

www.fairtrade-messe.de

Contact pour les exposants :

fairtrade Messe GmbH & Co. KG

Mme Freyja Detjen

Project Management

Kurfürsten-Anlage 36

D-69115 Heidelberg

Tel +49 / 62 21 / 45 65 19

f.detjen@fairtrade-messe.de

www.fairtrade-messe.de

À propos de Fairtrade :

La société fairtrade (www.fairtrade-messe.de) a été fondée par Martin März en 1991. Depuis longtemps, fairtrade compte parmi les organisateurs leaders de salons professionnels internationaux sur les marchés émergents, en particulier en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Europe orientale. Dirigée par son propriétaire et son fils Paul März et attaché aux valeurs d'une entreprise familiale et l'esprit d'équipe, fairtrade entretient un puissant réseau de partenariats à travers le monde.

fairtrade aspire à un niveau élevé de satisfaction de sa clientèle en organisant des salons de qualité dans les secteurs Agrofood, PlastPrintPack CIT Solutions, Energy, et Industry. Par son excellent service et une multitude de produits innovants, fairtrade organise des plates-formes professionnelles pour les contacts d'affaires à valeur ajoutée entre exposants et visiteurs. fairtrade est un membre de l'UFI The Global Association of the Exhibition Industry. Le système de gestion de fairtrade est certifiée ISO 9001:2015.