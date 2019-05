Mali : un soldat tchadien tué et deux blessés dans une explosion au nord Un véhicule du contingent tchadien de la MINUSMA a heurté ce samedi 18 mai vers 10 heures, un engin explosif improvisé à environ 3 km à l'Est de la ville de Tessalit. Le bilan est d'un mort et de deux blessés parmi les soldats tchadiens, selon un journaliste local.

