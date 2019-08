Tchad : 58 morts et 35 blessés dans des affrontements à l'Est (gendarmerie) Les affrontements intercommunautaires à Kerfi, au Sila, entre Mouro et Dadjo ont fait 58 morts et 35 blessés, annonce une source au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale.

