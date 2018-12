Tchad : arrestation d'un colonel de police après la mort d'un homme

N'DJAMENA, Tchad - Les auteurs des tortures mortelles contre un père de famille accusé de vol, le colonel de la police Ahmat Senoussi Ochi et trois de ses complices ont été arrêtés par la police et auditionnés par le procureur de la République hier, jeudi 27 décembre. Ils ont été déférés au parquet, placés sous mandat de dépôt et incarcérés à la maison d'arrêt d'Amssenene, selon une source sécuritaire.