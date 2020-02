Tchad : des morts et des assaillants capturés dans une vaste opération sécuritaire au Sud Ouest Une vaste opération sécuritaire de 11 jours au Mayo Kebbi Ouest, dirigée par le gouverneur Adoum Amadou Forteye, a permis d'éliminer deux malfrats et d'en capturer plusieurs autres.



L'opération a mobilisé les forces de défense et de sécurité et une centaine de membres des comités de vigilance.

