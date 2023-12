Tchad : la Banque mondiale appuie le système de santé avec 2,4 milliards Fcfa

Dans le cadre de la redynamisation du système de santé, la Banque mondiale a offert un don d'une valeur de 2,4 milliards Fcfa.



Ce don est destiné aux cinq délégations provinciales de la santé Publique et de la Prévention. Les régions bénéficiaires sont : Ennedi Est, Wadi-Fira, Ouaddai, Sila et Salamat, qui sont les plus touchées par la crise dans l'est, résultant du conflit armé au Soudan.