Tchad : le chef de l'Etat attendu au Sila

Des hélicoptères de l'armée de l'air ont décollé d'Abéché vers 6 heures du matin en direction de la province de Sila. Le chef de l'Etat s'apprête à se rendre à Goz Beida, chef-lieu de ladite province.



Le bilan des affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu ces derniers jours dans les villages Arata et Sésabané, situés au Sila à l'Est du Tchad, a été revu à la hausse ce samedi. Il est passé à 65 morts et 35 blessés.