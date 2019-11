Tchad : les ministres de la défense et de l'administration se rendent à Tissi en hélicoptère Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismael Chaïbo et le gouverneur de la province de Sila, Kedellah Younous Hamidi, viennent de quitter la ville de Goz Beida, ce samedi en début d'après-midi, à destination de Tissi.



Sur place, ils effectueront une mission d'évaluation de la situation sécuritaire.

Retour à la liste des brèves