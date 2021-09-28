أعلنت النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين في التعليم العالي تعليق إضرابه لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأربعاء 29 سبتمبر 2021.



نص البيان :

بعد تقييم الإضراب الذي بدأ قبل اسبوعين للمطالبة بمتأخرات الرواتب والمكافآت والبدلات بالإضافة إلى الساعات الإضافية للمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، قرر المكتب الوطني التنفيذي تعليق هذا الإضراب لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الأربعاء 29 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 بالإضافة إلى ذلك ، يؤكد على أنه يجب تسوية المتأخرات ( الرواتب والمكافآت والبدلات والساعات الإضافية ) خلال هذه المهلة الممنوحة للمجلس العسكري الانتقالي وحكومته لإثبات حسن نيتهم بعد هذه الفترة ، سيكون المكتب الوطني التنفيذي للنقابة الوطنية للأساتذة والباحثين في التعليم العالي ملزم بوضع المجلس العسكري الانتقالي وحكومته أمام مسؤولياتهم .