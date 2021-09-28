Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

أعلنت النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين في التعليم العالي تعليق إضرابه لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأربعاء 29 سبتمبر 2021.


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 28 Septembre 2021



أعلنت النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين في التعليم العالي تعليق إضرابه لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأربعاء 29 سبتمبر 2021.

نص البيان :
بعد تقييم الإضراب الذي بدأ قبل اسبوعين للمطالبة بمتأخرات الرواتب والمكافآت والبدلات بالإضافة إلى الساعات الإضافية للمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، قرر المكتب الوطني التنفيذي تعليق هذا الإضراب لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الأربعاء 29 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 بالإضافة إلى ذلك ، يؤكد على أنه يجب تسوية المتأخرات ( الرواتب والمكافآت والبدلات والساعات الإضافية ) خلال هذه المهلة الممنوحة للمجلس العسكري الانتقالي وحكومته لإثبات حسن نيتهم بعد هذه الفترة ، سيكون المكتب الوطني التنفيذي للنقابة الوطنية للأساتذة والباحثين في التعليم العالي ملزم بوضع المجلس العسكري الانتقالي وحكومته أمام مسؤولياتهم .


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/09/2021

Tchad : le complexe Koweïten prêt à ouvrir ses portes cette année à Abéché

Tchad : le complexe Koweïten prêt à ouvrir ses portes cette année à Abéché

Tchad : un homme attaque des fidèles dans une mosquée et blesse 3 personnes Tchad : un homme attaque des fidèles dans une mosquée et blesse 3 personnes 27/09/2021

Populaires

Tchad : un homme attaque des fidèles dans une mosquée et blesse 3 personnes

27/09/2021

Tchad : le complexe Koweïten prêt à ouvrir ses portes cette année à Abéché

27/09/2021

Tchad : pénalisés par la grève des enseignants, les étudiants menacent d'agir

27/09/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 08/09/2021 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert technique et journaliste indépendant

Cameroun : l’enrichissement illicite préoccupe

Cameroun : l’enrichissement illicite préoccupe

Tchad : le dialogue national inclusif est-il nécessaire ? Tchad : le dialogue national inclusif est-il nécessaire ? 06/09/2021 - Martin Hidgé Ndouba

ANALYSE - 23/09/2021 - Ilyes Zouari - Président du CERMF

Dépassant le Botswana, le Gabon devient le pays le plus riche d’Afrique (hors très petits pays)

Dépassant le Botswana, le Gabon devient le pays le plus riche d’Afrique (hors très petits pays)

Afrique : montée des coups d'État, une menace pour la démocratie Afrique : montée des coups d'État, une menace pour la démocratie 16/09/2021 - Tchonchimbo Ouapi Raphaël

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter