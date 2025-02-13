إطلاق اجتماع تبادل حول المبادرة الأطلسية الملكية لتعزيز الربط بين المغرب والساحل



انطلقت صباح اليوم الخميس 13 فبراير 2025، بفندق ليدجر بلازا في أنجمينا، أشغال اجتماع تبادل نظمته السفارة المغربية في تشاد، لمناقشة سبل تفعيل المبادرة الأطلسية الملكية من خلال مشاريع ضخمة تهدف إلى تحديث البنية التحتية الطرقية، السكك الحديدية، المطارات والموانئ، وذلك من أجل تعزيز الربط بين المغرب ومنطقة الساحل والصحراء الإفريقية، وتمكين هذه الدول من ولوج المحيط الأطلسي.



حضور شخصيات دبلوماسية واقتصادية بارزة

شهد اللقاء حضور شخصيات بارزة، من بينها:



سعادة السفير المغربي في تشاد، السيد عبد اللطيف الروجة

ممثل وزارة الخارجية التشادية

رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في تشاد

ممثل الوكالة الوطنية لاستغلال الطاقة بالحكومة التشادية

عدد من المسؤولين والإعلاميين

المبادرة الأطلسية الملكية: رؤية استراتيجية لتنمية القارة الإفريقية

يأتي هذا الاجتماع في إطار المبادرة الأطلسية الملكية التي تم الإعلان عنها سنة 2023 ضمن المسلسل الإفريقي الوطني الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق رؤية استراتيجية متكاملة عبر ثلاثة محاور رئيسية:



تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية الساحلية والمطلة على المحيط الأطلسي.

تسهيل وصول دول الساحل غير الساحلية إلى الموانئ الأطلسية.

الاستفادة من البنية التحتية المغربية، بما في ذلك الموانئ، السكك الحديدية، وشبكات الطرق، لتعزيز التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاندماج الإفريقي.

دور تشاد في المبادرة الأطلسية الملكية

تلعب تشاد، باعتبارها دولة غير ساحلية تقع داخل منطقة الساحل، دورًا رئيسيًا في هذه الديناميكية الجديدة. وتشارك حكومتها بشكل فعال في تطوير البنية التحتية الإقليمية بهدف تعزيز الترابط بين دول الساحل والدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، ما سيمكن المنطقة من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة واستقرار سياسي وأمني.