احتفال المدرسة الابتدائية الصينية "مجمع الماحي التعليمي" بمسابقة "الجسر الطلابي" في تشاد

احتفلت المدرسة الابتدائية الصينية مجمع الماحي التعليمي صباح يوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025 بمسابقة "الجسر الطلابي"، وذلك في المتحف الوطني التشادي في أنجمينا، في أجواء مفعمة بالفرح وقلوب ملؤها الأمل.



يمثل هذا الحدث التاريخي خطوة جريئة ومبادرة مبتكرة تمثلت في إدخال اللغة الصينية إلى المدرسة الابتدائية الخاصة، مما يشكل تحولًا نوعيًا في تعليم شبابنا في تشاد، ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة نحو العالم والمستقبل. لقد أدركت تشاد، بما تمتلكه من غنى لغوي وثقافي، أهمية الانفتاح والتبادل، باعتبارها دولة ثنائية اللغة، وبفضل الرؤية المستنيرة لمعهد كونفوشيوس بجامعة أنجمينا، تمكّن هذا المشروع الرائد من منح طلابنا فرصة تعلم اللغة الصينية منذ سن مبكرة.



حضر الحفل وألقى كلمات كلٌّ من العميد الصيني لمعهد كونفوشيوس بجامعة أنجمينا الأستاذ محمد بركة، ومؤسسة المدرسة السيدة رقية الماحي، إضافة إلى المعلمين وأولياء الأمور.



إن مشاركة الأطفال في هذه المسابقة الأولى من نوعها تعكس شغفهم الكبير بالتعلم وقدرتهم على التكيف والانفتاح. ونود أن نعرب عن امتناننا العميق لالتزام الجميع الراسخ في تعزيز اللغة والثقافة الصينية في تشاد. لقد شارك الأطفال في هذه المسابقة بحماس كبير، وكانوا بالفعل أطفالًا مميزين، احتضنوا هذه اللغة الجديدة بشجاعة وفضول. كل كلمة تعلموها، وكل حرف كتبوه، يُعدّ انتصارًا في حد ذاته.



فالمسابقة ليست مجرد منافسة، بل هي احتفال بالتعلُّم والانفتاح على العالم.



وفي ختام الحفل، أود أن أشارككم اقتباسًا حكيمًا من الفيلسوف الصيني الكبير لاوتسو:

