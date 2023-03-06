احتفلت خلوة معاذ بن جبل لتحفيظ القرآن الكريم بتخريج الدفعة الأولى لحفظة كتاب الله



احتفلت خلوة معاذ بن جبل لتحفيظ القرآن الكريم ،مساء أمس الخميس الـ02من مارس آذار 2023م بتخريج الدفعة الأولىمن حفظة كتاب الله البالغ عددهم 4حافظا ، بتبرتك قرية أنقور الواقعة بمقاطعة "مولو" على بعد 84كيلو مترا شرق أبشي .



جرت المناسبة بدار الخلوة ،وبحضور مسؤول المقاطعة الملك/ سليم فضل دوتم ،ورئيسالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأدري الشيخ /محمد طاهر عبدالمجيد ،ومدير الحلوة شيخ محمود عثمان ،وجمع من السلطات الإدارية والتقليدية ،ولجان آباء التلاميذ المحتفين بهم والمدعوين .



في كلمة الترحيب التي قدمها حسين محمد أحمد ،أعرب عن شكره وامتنانه لكافة الوفود التي قدمت تعظيما للقرآن ،كما تقدم بالشكر لكل من ساهم من بعيد وقريب في نجاح الحفل .



من جهته مدير الخلوة الشيخ/ محمود عثمان محمد ،أشار إلى تاريخ تأسيس خلوته الذي يعود للعام2017م .موضحا بأنها أسست للمسلمين جمع ، وإنه كافح مع طاقمه وصولا للهدف المنشود وهو الإنتاج لخدمة القرآن .

واستطرد الشيخ بعض من العقبات التي تعيق عملهم كانعدام الحمامات للطلاب بهدف قضاء الحاجات تحاشيا للأمراض المتنقلة عبر البراز .

وحث الحضور على دعمهم لبناء مسجد وحفر بئر أو صهريج للطلبة ،بجانب بناء معهد لتأهيل الحفاظ ،بناء جدار للمركز حفظا من دخول الحيوانات إليه .

خاتما حديثه بشكره للحضور جميعا على حضورهم لرفع معنويات الخلوة والخريجين .



بدوره رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمحافظة أسنقا الشيخ/محمد طاهر عبدالمجيد ،هنأ الخريجين وأولياء أمورهم .

موضحا بأن دار وداي قبلة العلم بالبلاد ،وناشد الحضور على التمسك بحبل الله والتكافل الاجتماعي .

وحث الشيخ إلى التمسك بالدستور الإسلامي ومضاعفة الإنفاق في سبيل الله وتعليم الأبناء القرآن لنهيهم عن الفحشاء والمنكر .

وناشد الحضور على تعاليم الإناث القرآن وأمور دينهن ،مشيرا بأن العلم فريضة على كل مسلم .

وأوصى أهالي تبرتك مقاطعة "مولو" قاطبة بعناية الخلوة وبناءها بناء يليق بمكانة القرآن .



بدوره ملك مقاطعة"مولو"سليم فضل دوتم ،حث الحضور على تقوى الله في السر والعلانية .

وناشد الأولياء إلى تجنب تعمد الحاق الأطفال للخلاوى بعد فشلهم في تربية المنزل .

وحث الملك مجتمعه على تعاليم الأبناء أمور دينهم ودنياهم والتآخي فيمابينهم مع نبذ الكراهية والتمييز .

ووجه الملك رسالة لمواطني مقاطعة "مولو" بتفعيل لجان المقاطعة للإسهام في التفاكر نهيا عن المنكر وأمرا بالمعروف .



(•)للتذكير قد تخلل الحفل فقرات عدة "أمداح نبوية ،تكريم المحتفين وتقديم شهادات لمن وقفوا مع الخلوة طوال السنين .